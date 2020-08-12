台中購物節現千萬級買手 單筆消費破2千萬 盼買房再中豪宅

「2020台中購物節」自7月開跑至今，登錄消費金額破42億元，並首次出現千萬級消費，經統計登錄消費前10名皆為購買房地產，最高單筆消費2,141萬元、其次1,055萬元，刷新今年購物節紀錄，民眾精打細算，搭台中購物節熱潮，盼買房再中豪宅、汽車等大獎！

「房地產是內需經濟的火車頭！」，台中市政府經濟發展局表示，新冠肺炎疫情衝擊經濟，刺激內需是振興經濟的方法之一，而房地產連動經濟效果大。今年台中購物節排名前10名的高額消費皆是購買房地產，第一名2,141萬元、其次1,055萬元、第三名960萬元、第四760萬元、第五720萬元、第六700.2萬元、第七693.84萬元、第八679萬元、第九665萬元，最後第十594.46萬元。



2020台中購物節排名前10名的高額消費皆是購買房地產，單筆消費破2千萬元。圖／台中市政府提供

經發局長張峯源表示，購置房地產所產生的經濟效益，不單是購物當下，更帶動後續的室內設計、裝潢材料、裝潢工班、家電家具等需求，活絡各項產業，這也是台中購物節的意義。在後疫情時代，中央實施入境管制，國外觀光旅客無法來台消費，就更要刺激內需，市府推動購物節正是對症下藥。

避免高額消費包走大部分的中獎機會，產生不公平現象，經發局強調，去年第一屆購物節就設計單筆消費抽獎次數上限300次，今年第二屆兩倍增至600次，即消費超過30萬元或優惠合作店家超過10萬元，最多只獲600次抽獎機會。 經發局指出，第二屆購物節在總獎值超過2000萬元加持下，截至8月9日止，台中購物節APP下載次數超過27萬次，民眾只要於8月31日到台中消費，就有機會抽中千萬豪宅，豪宅將於9月12日抽出 。

