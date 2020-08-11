看好中元節拜拜大商機　萊爾富推出普渡箱、解憂包搶市

為迎接台灣傳統習俗慶讚中元，祈求平安，各行各業卯足全力採買供品做準備。萊爾富以「中元萊普渡，有拜有保庇」為題，推出「誠心拜拜-特色普渡箱」及「放空嘴饞-解憂包」2種優惠組合商品，即日起至9月22日止，民眾前往萊爾富門市購買經濟實惠的特色普渡箱，可在A、B、C商品群任選13件商品，最高原價624元的商品，可享組合價399元，相當於下殺64折，讓民眾中元祭祀拜澎湃又大方，可望中元檔期能帶動相關業績成長逾2成。

即日起至8月25日前，到萊爾富門市使用「振興三倍券－紙本券」購物，「Hi-Life VIP」APP會員單筆消費滿500元，即送購物金200；會員單筆消費滿100元，還可獲得「線上刮刮樂」抽獎資格，最高可抽中「100％消費回饋」；會員單筆消費滿200元，活動結束後再加碼抽市值約6.3萬的1台兩黃金條塊(金價隨國際市場價格浮動)。

9月30日前，使用信用卡可享「天天卡友日」優惠，協助有中元祭品需求民眾，不僅「卡」方便，「萊」採購享優惠之餘，還有機會抽中100％消費回饋和1台兩黃金。

萊爾富推出中元普渡箱 指定商品自由選13件享399元

萊爾富觀察發現，由於現代人生活忙碌，採買中元祭品，除了講究快速、便利外，對於價格實惠的「特色普渡箱」、「澎湃組合包/量販袋」，或「自己的供品自己挑」名列前3大主要考量。

萊爾富主打祭出經濟實惠的「特色普渡箱指定ABC商品群自由選13件」，讓民眾可自行挑選喜愛的供品，如A群提供高達25件的暢銷零嘴商品，可任選7件；B群則提供13件祭祀首選的泡麵、罐頭、麵食等商品，可任選4件；C群提供主婦下廚必備的健康好油、泡麵與飲品等9件商品，可任選2件，合計共13件商品。該超商還貼心提供應景限量的普渡箱供盛裝，讓民眾盡情選購。

萊爾富以「中元萊普渡，有拜有保庇」為主題，推出「誠心拜拜－特色普渡箱」吸引客戶。圖／萊爾富提供

滿足上班族無暇置辦供品需求 萊爾富推出兩款解憂包

為體恤繁忙族或有選擇困難的上班族，萊爾富祭出「老外組」及「台丸組」2種土洋商品組合的解憂包，讓民眾不用動腦選擇，即可輕鬆購買。每種組合內含7件指定商品，如愛台丸解憂包，內含素飄香麻辣燙風味麵、可口巧克力脆笛酥、新貴派大格酥巧克力、可樂果古早味、維力炸醬碗麵、愛之味多纖微礦麥仔茶以及黑松沙士，現在可享商品組合價199元。

針對繁忙族或有選擇困難的上班族，萊爾富也推出兩款解憂包土洋商品大PK。圖／萊爾富提供

此外，買普渡箱或解憂包還可加價19元，購買限量「貓爪抓購物袋」或加價129元購買「三好米2kg 」。8月25日前，民眾持萊爾富HiPay 綁定台新銀行卡，單筆消費滿250元(含)以上，送25元(以等值5,000 Hi點贈送，限量3,000份)。

除了HiPay支付，即日起至8月25日前，會員單筆消費滿100元，還可獲得「線上刮刮樂」抽獎資格乙次，最高可抽中「100％消費回饋」；會員單筆消費滿200元，活動結束後再加碼抽市值約6.3萬的1台兩黃金條塊；民眾能使用「振興三倍券-紙本券」購物，會員單筆消費滿500元，即送購物金200。

萊爾富中元節解憂包「老外組」，每組只要199元，加價19元，還可購買限量「貓爪抓購物袋」。圖／萊爾富提供

因應後疫情時代，全球行動支付快速發展，萊爾富在四大超商中率先提供非現金支付選擇最多的超商，種類高達逾60種，同時也是唯一接受「全信用卡皆可刷卡」消費。萊爾富秉持多元支付優勢，自即日起至9月30日前，推出「天天卡友日」優惠，讓消費者都有不同的優惠和驚喜。詳情請洽詢：中元「萊」普渡活動連結：https://www.hilife.com.tw/events_infoData.aspx?sid=3462