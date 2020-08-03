越在地 越國際! 「久樘犀睛文化季」用草屯在地文化邀民眾嗨翻一夏

迎接暑假來臨，中部知名建商久樘開發將從8月份起一連三周舉辦「久樘四季Villa犀睛文化季」，邀請到出身草屯的明星藝人與南投特色文化的表演團體，用藝文活動讓民眾「看見台灣」!

久樘開發表示秉持繁榮地方、造福鄉里的社會責任，不只發掘出草屯環境風景的美好，也發掘出人文風景的精彩，因此趁著暑假期間，邀請所有朋友一同來欣賞草屯的美！

今年首度前進草屯推出「久樘四季Villa」，落腳於南開科大文教特區，是草屯第一個以泳池渡假村為主題規劃的大型開發案，整體面積廣達2600坪，建蔽率僅26％，256戶住家共享1900多坪專屬私家花園。公設項目以渡假旅遊模式規劃，包括有親子游泳池、多功能交誼室、童樂遊戲室、競技遊樂區、樹屋迷宮、忘憂森林…等多達35項設施。

久樘開發為草屯預售新案「久樘四季Villa」，設計一隻吉祥物－犀牛，象徵草屯新推出的稀有建案。

「久樘四季Villa」的購屋客中有不少北部、中部的樂齡族、山林愛好者，將此作為遠離都會的渡假據點，或是到南投旅遊的中繼休息站，由於地點、規劃、總價適宜，甫推出就已造成一波搶購熱潮。

「久樘四季Villa犀睛文化季」將從8月8日(六)下午4點熱力揭幕，開場表演邀請到近年迅速竄紅的嘻哈小天團「草屯囝仔」，由玖壹壹洋蔥欽點為「草屯囝仔」製作新歌，預料開幕演唱將吸引大批熱情歌迷湧入，氣氛High到沸騰!

此外，有「草屯之光」之稱的「KD流行藝術舞蹈團」接力飆舞:而8/15、8/22的兩場表演則有兒童劇團界天王「小青蛙劇團」，以及壓軸場的亞洲新人王-許富凱、超級紅人榜-藍薰、原民好歌喉「APP樂團」、草屯在地舞蹈家「世雯民族舞蹈團」…等各界頂尖表演高手，在「久樘四季Villa犀睛文化季」帶來一連串目不轉睛的精彩演出。

活動地點位在草屯鎮博愛路396號(思夢樂對面)，活動詳請請見「久樘四季Villa」 FB專頁。