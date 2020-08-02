繁花盛開V.S文篆書道 體東方美學力度

「松竹之友聯展－百囀·千蕊」即日起至8/15在淡水禮萊廣場展出

由Noedge若藝居策展「松竹之友聯展－百囀·千蕊」昨（1）日在台北淡水禮萊廣場二樓開展，展出畫作有資深國畫家康環、文篆書道書法家竹心隱士與古蹟修復師暨文篆創作家松鷹三人作品，郭為美教授與多位書畫界前輩也出席賞畫。

「松竹之友聯展－百囀·千蕊」開展，松鷹、竹心隱士、康環與郭為美教授四位藝術家共同合影。圖／蔡淑芬

善長繪畫花鳥的國畫家康環介紹其創作想法，她說，由於早期生活在農村，常常需擔任牽牛、放牛工作，讓她從小深入觀察大自然，尤其對於花鳥甚是喜愛，成為她創作的重要泉源，她描繪花鳥能展現其自然神態，筆墨之下栩栩如生，極富詩意。這次展出作品中的〈國色天香〉系列以牡丹花為繪畫主題，展現百朵牡丹繁花盛開的華麗喜氣。在開展當天，康環也現場揮筆作畫贈送來賓，體現她多年來創作功力。

國畫家康環現場揮筆作畫贈送參觀來賓。圖／蔡淑芬

本身也是演奏家的竹心隱士，曾榮獲國際亞洲藝術最高榮譽韓國亞細亞美術賞大獎，近年來鑽研書法，首創文篆書道，其繪畫作品融入書法元素，巧妙融合書畫，作品獨樹一格，這次展出的〈鴻舞金者〉作品，雖表現形式上僅一個「舞」字，卻讓觀畫者感受到猶如一位跳躍舞者般的動態。松鷹長期從事古蹟修復工作，熟悉拓印、章刻，章印成為他創作工具，去年以一幅〈帝江〉榮獲國際亞洲藝術金獎，其表現手法為世界首創。該展松鷹以〈松風延延〉和〈事事如意〉兩幅作品突破表現形式。〈事事如意〉雖以「如意」為形體，然其內藏「柿」其間，讓畫如題；〈松風延延〉其松樹被徐徐風吹拂著，其動態美景躍然紙上。





左為作品竹心隱士作品〈鴻舞金者〉；中為康環作品〈花叢逸晴〉；右為松鷹作品＜事事如意〉

「松竹之友聯展－百囀·千蕊」展覽資訊

展出期間：即日起至8月15日止，AM 11:00~PM 21:30

展出地點：禮萊廣場 2樓若藝居（新北市淡水區中正路1段2號 ）