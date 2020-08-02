第三屆愛心義賣直播同盟暖心

數10位知名直播主義賣名牌精品助弱勢

慶財直播於今(2)日下午在桃園區鉑宴餐廳舉辦「第三屆愛心義賣直播同盟」，招集了數十位知名直播主、共同直播義賣，並將當天義賣所得扣除開銷後，全數捐贈予桃園市圓夢愛心關懷協會的「每月一愛」專案活動，現場愛心洋溢!

演藝界、直播界知名夫妻檔陳致遠、林秀琴於會場與受贈單位桃園市圓夢愛心關懷協會理事長謝慧謹 (中)合影。圖/傅秉祥攝

慶財直播董事長陳柏慶表示，這次義賣商品琳瑯滿目，幾乎是直播台上可看到的東西都有人捐出來義賣，包括：便利商店折價劵、飯店住宿劵、辦公桌椅、沙發、名牌包包、名牌手錶、香水、以及價值130萬的珠寶也捐出義賣，還有廠商直接捐出30隻名牌手錶義賣，真的是愛心不落人後。

董事長陳柏慶說，慶財直播公司成立5年，今年是第三次邀請全台知名的直播主，共同來發起這個慈善義賣活動，是第三屆的慈善義賣，目的是想要藉由這個活動幫助慈善團體，也是一個拋磚引玉的活動，希望可以一起幫助弱勢族群。陳柏慶說，未來還是會持續的辦理這樣子的活動，繼續支持慈善事業，希望參與的人數可以更多。

桃園市圓夢愛心關懷協會理事長謝慧謹表示，感謝慶財直播董事長陳柏慶的捐贈，並關懷弱勢群族，其善心義舉獲得各界的肯定，也讓圓夢愛心關懷協會的「每月一愛」活動持續前進、成長，讓弱勢夢想實現。

謝慧謹表示，董事長陳柏慶今日的捐贈將作雙重愛心，計畫在七月、八月各辦理一場「每月一愛」的活動。愛心第一重：為”礙”開一扇門，邀請您一同用愛支持、認購憨兒親手種植的無毒蔬菜、做雙重愛心、贊助公益食物銀行、倡導無飢餓零浪費、讓弱勢家庭也能溫飽。愛心第二重：愛的鼓勵開學禮物，為弱勢的孩子送上一套冬、夏新的運動服、除了保暖之餘，更希望孩子能穿上新衣快樂上學去。