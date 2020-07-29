社會新鮮人投保 靈活運用投資型保單彈性大

進入暑假，又有許多畢業生要投入職場的時刻，但今年在新冠肺炎的衝擊下，就業市場受到不小影響。中國人壽提醒，社會新鮮人剛進入職場打拚，普遍會因為起薪不高，再加上需要負擔平常開銷，所以忽略保險重要性；但其實保險是分擔風險的工具，社會新鮮人對風險承受能力較低，反而應該更重視。建議可先從低保費、高保障的保險規劃開始，並善用投資型保單來提高保障；未來隨著人生不同的階段，可因應家庭責任及保障所需，再增加自己的保額。

投資型保單是一種結合「保險」、「投資」二種功能的商品，社會新鮮人除了平時可按每月薪資收入規劃，定期定額繳交目標保險費之外，若有額外收入或領取獎金時，還能單筆申請繳交超額保險費，增加投資金額，讓運用更加彈性。

以中國人壽的「中國人壽鑫利人生變額壽險(109)」來說，目標保險費每月最低僅需1,000元即能投入，進入門檻低，且還有多項帳戶型附約可搭配選擇，讓不同年齡層的民眾，都可視自身狀況，另行附加所需的保障。同時，此商品採用臺灣壽險業第五回經驗生命表，主約保險成本註3較便宜，適合社會新鮮人優先規劃。

此外，「投資」功能方面，此商品有多元標的連結選擇，包含提供全權委託管理帳戶、母標的、一般投資標的等機制，提供靈活的投資組合，且能採分期繳及彈性繳，有助滿足理財多重需求。

中國人壽表示，此商品另有加值回饋金，於契約有效期間內只要持續繳交目標保險費，將在要保人繳交第6保險費年度起至第30保險費年度的目標保險費時，依規定給付加值回饋金，並按保戶就所設定目標保險費之各投資標的配置比例，將加值回饋金存放於目標保費保單帳戶中。

中國人壽也提醒，保險屬於長期資產配置的規劃工具，民眾投保後若未能持續繳費，有可能影響保單效力。至於保單帳戶價值會隨所選擇的投資標的績效波動，非屬保證給付項目，建議按照自身的風險承受程度，選擇適合的投資標的，才能規劃最符合自己需求的保險商品。