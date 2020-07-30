父親節禮物首選 國外熱門居家新創科技產品

政府為振興台灣經濟，７月起推出「振興三倍券」的消費政策，而拿到振興三倍券的您，第一個想買的東西是什麼呢？在思考的同時，別忘了父親節即將來臨，今年讓您的父親節禮物不再是一成不變刮鬍刀、皮帶以及領帶了。

由於受疫情影響「居家保健」越來越盛行，而科技日新月異，保健不再是僅靠營養品，透過國外的大評點，還有許多家用保健類的3C產品可供選擇，像是運動、醫療保健類型都開始紛紛進軍市場，今年父親節我們一起為老爸準備一份特別的禮物吧！

爸爸的居家專屬教練 – MIRROR。圖／業者提供

到健身房運動有時候就像是戰場一般，除了人擠人外，還要搶用器材，使得有時候必須刻意避開人潮多的時刻才能上健身房；此外，為了讓運動可以更加有效率，許多人甚至會購買健身房的教練課程，動輒數十堂起跳，費用累積下來耗時又耗費金錢。來自紐約的新創產品「MIRROR」，針對健身人士的需求，用一面「全身鏡」為爸爸們打造一個居家健身房兼專屬教練。可透過這面鏡子觀看健身課程，觀察自己的動作並調整姿勢，創造一個屬於個人的健身環境。比起健身房排隊等器材，入手MIRROR，或許你會讓爸爸有一個全新的健身體驗。目前台灣尚無代理商。

智慧戒指 Oura Ring – 魔戒般地讓爸爸有更好的睡眠品質。圖／業者提供

睡眠，是每個人生命當中最重要的一環。尤其上了年紀的爸爸更是如此，有充足的睡眠，對身心都有正向的幫助。市面上有許多監測睡眠的產品，不但有可能讓睡眠品質更差，更有可能造成個資外洩的風險。Oura Ring以「戒指」型態的設計，使得在睡眠中穿戴更為舒適，Oura Ring不只是監測睡眠，亦會把這些記錄保存在手機及雲端上，可透過這些紀錄了解生活作息與調整睡眠品質。若發現爸爸最近的睡眠品質不盡理想，或許這個「魔戒」Oura Ring可助爸爸一臂之力。目前台灣尚無代理商。

iRestore雷射生髮帽 – 讓爸爸恢復年輕與自信。圖／業者提供

年紀變大，是每個人最不想面對卻也最無法避免的事。隨著歲月的痕跡越來越明顯，髮際線也逐漸失守，容易造成爸爸的視覺年齡大於實際年齡。這時，由美國設計研發的iRestore雷射生髮帽，就能解決髮量稀疏的問題；它的原理以安全無痛的方式，用低能量雷射刺激原本萎縮的毛囊，進而達到抑制落髮，促使頭髮更強健的效果。藉由爸爸工作下班之餘或是假日休息的空檔，在家就能輕鬆配戴使用，而且一週只需使用三次，一次25分鐘，找回失去的髮量，如此新穎的居家生髮方法，或許也會是今年父親節禮物一個不錯的選擇。 iRestore雷射生髮帽，衛部醫器製字第 006222 號，台灣代理商。