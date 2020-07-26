電信三雄599雙飽 開戰

5G開台首月電信三雄5G用戶數估剛超過10萬，由於499雙飽客戶多達200多萬用戶且合約陸續到期，中華電、台灣大、遠傳陸績祭出「599雙飽」，在衝刺5G用戶之前，先搶499雙飽客戶，正式點燃電信三雄599雙飽攻防戰。

中華電信針對2018年母親檔期簽訂4G 499雙飽客戶，提供兩種續約方案，一個是維持499資費，行動上網吃到飽不變、網內互打免費改成每通前5分鐘免費，網外及市話每月贈送通話數降為各40分鐘，另一個是月租改成599元、維持原來上網吃到飽、網內互打免費及原本贈送的通話分鐘數。

這項專為母親節499雙飽用戶量身訂製的資費方案，限定7月底前申辦，原499合約到期前三個月、及到期後三個月仍維持月繳499元，換言之，7月底申辦599雙飽、2021年2～3月才正式月繳599元。

台灣大近期也在網路門市推出599雙飽資費，延續既有的499 上網吃到飽、網內互打免費，網外及市話各送90 分鐘等原499雙飽資費內容，並額外提供購機優惠。

遠傳則提供兩種資費供用戶選擇，一個是網路限定以及針對特定精選客戶提供499單辦門號的雙飽資費、網外贈送100分鐘通話，另外，599資費除了雙飽、網外送30分鐘，還可選購手機。