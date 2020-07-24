桂冠再推升級版健力湯 完整供1餐的蛋白質所需

「桂冠實業」要給消費者不只是美味，還有實質的身體健康。從2015年桂冠開始關心消費者日常飲食能否攝取到足夠的關鍵營養素，便開啟長期的營養研究計畫。自去年首次在「2019 Bio Asia Taiwan亞洲生技大展」亮相開發的一系列健康營養新產品「美味．健力湯」，今年生技展趁勝追擊，更進一步嘗試挑戰新創媒介在嘖嘖平台推出11款升級版的「美味・健力湯」。

即日起至7月26日在台北南港展覽館2020亞洲生技大展參展，提供民眾新品免費試喝，攤位在2館4樓R725。凡是於現場預購健力湯民眾，可享免費的身體組成量測(inbody)與營養師諮現場體況分析，同時在生技展下單更享有加碼優惠。

內政部預估2026年台灣將邁入「超高齡社會」，65歲以上老年人口預估上看473萬人，占總人口數高達20%，桂冠實業著重國人健康，2018年6月與「陽明大學」聯手合作，攜手展開5年2,000萬的產學合作研究，共同成立「陽明大學桂冠營養健康研究室」。期間除了開發一系列健康營養的「美味・健力湯」，訴求一碗湯滿足一餐所需優質蛋白質與膳食纖維之外，今年年初桂冠主廚還特別為營養權威教授潘文涵與高齡醫學權威主任陳亮恭攜手出版的「逆齡餐桌」一書設計19道無齡食譜，相較各企業多選擇從保健生技面向切入熟齡市場，桂冠卻是善加發揮50年來的食品專業，從食品營養著手，專攻熟齡族的營養料理市場開發。

桂冠開發的健力湯皆以「真食材」入湯，一碗即可滿足成人一餐所需蛋白質與30%的膳食纖維，且產品研發過程中搭配臨床實驗實證結果。圖/業者提供

今年11款新品當中除了保留暢銷的6款口味外，特別從植物性高蛋白和高貴食材下手，研發出5款新口味，有「腐竹鮮菇雞湯、黃金蟲草花雞湯、人蔘糯米雞湯、奶香枝豆湯、牛肝菌鷹嘴豆濃湯」。其中奶香枝豆湯、牛肝菌鷹嘴豆濃湯更是特別為奶蛋素消費者所研發。每一包健力湯皆以「真食材」入湯，一碗即可滿足成人一餐所需蛋白質與30%的膳食纖維，且產品研發過程中搭配臨床實驗實證結果，符合國人飲食習慣，為台灣市場上第一款兼具營養和美味的「保健料理」。

民眾或許好奇以冷凍食品起家的桂冠，為什麼選擇湯品系列作為營養健康研究計畫的首發？桂冠營銷副總經理王振宇點出之所以選擇「美味．健力湯」，在於可以用來煮粥、煮麵，也能自行添加食材，可以有多元且彈性的品嘗方式，這都是桂冠長年關注台灣家庭結構及家人需求的心得，尤其家中長輩。

「也因此在美味追求上，桂冠特別向米其林主廚、百年老舖請益，尤其一向在意自己的調理食品對食用者有沒有實質幫助，開始展開數百次一連串的人體試驗」，王振宇強調。

桂冠今年生技展亮相的升級版的「美味．健力湯」，價值核心是從人體每日所需的營養成分出發。全系列採用精熬雞湯或豆漿做為基底，搭配嚴選優質蔬菜與原塊肉，變化出中、日、法、義式等 11 款風味，一碗營養精華卻只有 155~313大卡，產品非常適合目標增肌減脂的健身族，或是普遍面臨肌肉流失問題的熟齡世代，每一碗湯都含有 24 克以上的蛋白質+7.5 克以上的膳食纖維，不僅能有效幫助運動後恢復，其綜合營養價值更高於市售乳清蛋白粉，纖維量甚至超越一顆大蘋果或一顆美生菜。

陽明大學高齡與健康研究中心主任陳亮恭(圖右)、桂冠實業營銷副總經理王振宇(圖左) 在生技展大秀11款新款健力湯。圖／林宜蓁

隨著超高齡化社會的到來，家中長輩的健康是未來一大課題。國立陽明大學高齡與健康研究中心主任陳亮恭主任表示，熟齡族的骨骼肌肉會隨著年齡增長而流失，超過 40 歲之後，每年更是以 10% 的速度下降，若未透過每日飲食攝取足量蛋白質，容易衍生「肌少症」，造成長輩活動力下降，甚至發生站不穩、跌倒的風險。

桂冠與陽明大學的合作就是透過臨床實驗驗證蛋白質足量攝取對於人體的重要性，了解成人每日建議攝取的份量為何，進而設計開發新產品，期望透過食品與醫學專業雙管齊下，顛覆以往「營養餐點」不夠美味的刻板印象，發揮1+1>2的綜效，實踐食補真諦。

今年桂冠首度嘗試用新創方式與消費者溝通新品，這也是第1家挑戰新創媒介的食品大廠；過去食補類產品，在市場上大多定位在保健食品，然而並不是普及性的產品，也無法時常融入家庭每天入菜，所以桂冠的「美味・健力湯」上市，桂冠就是希望透過新的溝通平台，能收集到消費者的真實回饋與期待，讓新品的上市研發能最貼近消費者的需求；桂冠新升級11款的「美味・健力湯」，即日起在嘖嘖平台預購販售，嘖嘖平台連結：https://backme.tw/ref/l5vbp/。