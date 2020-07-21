跨界合作！LegalTech Hackathon 2020 法律科技黑客松競賽開跑！

由林口新創園區攜手資策會科法所、立勤國際法律事務所與創新法律協會，共同籌備的第二屆「法律科技黑客松」競賽，今年將採「線下雙組別」競賽的挑戰模式，不僅讓參賽者有更充裕的時間，發想法律與科技的結合，更能依據自己的主題，選擇最切合組別參賽，同時與其他選手一同切磋，提高奪冠機會！

立勤國際法律事務所主持律師，也是本次競賽重要推手黃沛聲律師，具有多年商務法律領域的執業經驗。他提到，台灣訴訟案件與非訴訟案例的產值比例，與執業律師投入比例嚴重失衡。法律人常被現實侷限在解決糾紛、法律訴訟等事務，其實生活中處處是法律，每件事務都可以融入法律觀點。他強調，如何讓法律與科技結合，創造成商業上有價值的產品，是一項很有趣的挑戰。

資策會科法所張瑞星所長提到，在一般大眾眼裡，法律是一門較為傳統、不易與時俱進的專業領域，如今將法律與科技結合，用科技的方法解決或改善法律的問題，不僅能帶給法律從業者便利性，更能使一般大眾有機會接觸法律領域並更加了解，畢竟生活中處處是法律，也有很多需要解決的法律問題。

立法委員林昶佐表示正在推動「開放國會行動方案」，要讓立法院資訊更透明開放，降低政治參與的門檻，讓立法決策更完善更有效率、民眾更能監督立法委員，這牽涉到將複雜的資料進行有系統性的管理與應用，以利於民眾方便取得與了解，剛好與法律科技黑客松的理念相同。立法委員高嘉瑜更認為法律與科技現在都融入在生活中，怎麼運用科技讓法律與生活更好地結合，以前做過的判決資料庫整理只是一部分，未來其他的發展更讓人期待。前國發會主委陳美伶分享在其任內所做的各種推動，皆是基於資料能被應用才能產生價值；國立交通大學科技法律研究所陳鋕雄所長分享國外各種 LegalTech 的科技網路應用，鼓勵法律學子參與活動能在創造商業價值上激發想法。

競賽希望聚集跨領域的人才合作，一同回歸到人類原始需求，解決現有問題，進一步開發商業產品。舉例來說，若有公司想開發潛在生意，可以怎麼利用法律資料與科技取得案源？是否能夠透過既有的判決案例，讓人民預知透過法院將會得到如何的判決？

競賽特別邀請司法院及陳美伶前國發會主委屆時能擔任此次競賽的評審，提供法律實務及產業界的專業建議，不只讓法律與科技能更加結合，更希望各參賽隊伍的作品，能各切合實務及產業的需求。此外，主辦單位更提供由七法Lawsnote特別整理的司法院判決資料庫，及由卓騰語言科技開發的商業級中文語言分析套件，讓參賽者自由發揮創意，結合法律與程式設計，解決問題。

另為讓參賽者有更充足的時間，本競賽今年調整競賽模式，設立兩種競賽組別，每個隊伍可自由選擇最適合的組別報名參加。主辦團隊將提前取得開放資料與工具，提供參賽者進行開發，於比賽日進行發表，讓每個參賽團隊有充裕時間準備，在比賽當日能完整呈現精采的作品內容。

競賽並提供總金額三十萬元以上的競賽獎金，歡迎各方有志者組隊報名參加！更多資訊請參考官方網站：https://www.legaltech-hackathon.com