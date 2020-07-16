連虧4年還硬搶大同 網揭三圓建設恐涉隱匿三圓青島營運危機資訊

今年強勢想奪下大同經營權的上櫃營建股三圓建設，未料在股東會中無功而返，整個案子有很大可能性將要進入冗長的司法調查與法院纏訟的程序，業界開始憂心三圓董事長王光祥在大同經營權之爭槓桿到最大極限的人脈與資產，恐會血本無歸。

但早在這之前，曾經在2014年營收創31.26億元、2015年每股純益（EPS）創16.29元，成為上櫃營建獲利王的三圓建設，自2016年起就出懸崖式衰退，不僅年營收銳減、甚至一度低於6000萬元，至於獲利部分，更從2016年開始連賠4年，幾乎賠掉了0.8個資本額！今年2020年三圓又無新建案完工或銷售可入帳，獲利幾乎確定要連5年出現「負數」！對次，為保工作權、不希望開發商入主炒地炒房、反對有陸資疑慮企業介入經營的大同工會反譏：「高舉公司治理和幫股東賺錢口號想爭奪大同經營權的王董事長，是否應該先救救自己三圓建設的獲利，先幫三圓股東賺到錢再說？」

深入挖掘財經議題的媒體人魏鑫，在自媒體網站「【恍幌謊2】2016三圓青島已現危機 卻未重訊恐涉隱匿資訊」文中揭露，從三圓近年所發布的重訊中，完全找不到任何虧損的警示，但在三圓年報中可以看出關建的危機正是約三圓1.8倍資本額的青島子公司。

三圓2016年報第109頁的存貨淨額中，清楚寫著：「預估投入總成本尚無法估計」的字眼（紅框處）。（翻攝自三圓年報）

在魏鑫發布的調查資料中，2016年三圓共發布了21則重大訊息，其中12則是有關於股東會、董事會改選等事務6則是關係人貸與資金訊息，還有1則是聯貸案、1則是關係人合建分成公告，最後一則於2016年12月15日發布的董事會通過增資青島子公司730萬美元一案。但對於青島子公司營運出現危機一事，完全隻字未提。

三圓2015年報上還未有警示字眼。（翻攝自三圓年報）

國外子公司營業特殊風險部分15年報上也未有警示字眼。（翻攝自三圓年報）

魏鑫指稱，會計師早已對三圓建設提出警訊，但三圓卻沒有依規定揭露該資訊，投資上限也明顯已超過原本股東會的授權，卻甚至未在股東會上提案討論解決。魏鑫認為三圓建設有違反資訊揭露已及相關公司治理等，主管機關應主動積極調查三圓是否隱匿資訊外，對於董事會踰越股東會授權範圍也應作出處置。