三花棉業力挺台灣高球運動 連續五年贊助TPGA高球賽　

歷史悠久的金字招牌三花棉業於台灣高爾夫俱樂部(老淡水球場)舉行今年國內第一場台巡高球職業賽事「2020 三花TPGA錦標賽」。三花棉業推廣高爾夫球運動多年，今年已經是連續第五年冠名贊助TPGA高球賽，期許台灣的高球運動可以在國際上屢創高峰!



三花棉業董事長 施純鎰 致詞。圖／業者提供

三花棉業整合多角資源 展望未來跨國運營

三花棉業創業51年，展望未來跨國性集團運營，進駐位於新北市三重區的全新智能環保企業總部大樓，充分整合集團關係企業資源，更有信心面對諸多的挑戰!6月中旬在北市大直也開立了第一家專為年長者需求而開立的—三花樂齡館，更精準契合消費者的需求，實體店面家數已經趨近100家，將朝向250家的目標邁進。

三花棉業董事長 施純鎰 專訪。影片來源／業者提供





創辦人 施純鎰董事長早年創業以生產棉襪起家，民國58年以內衣、襪子、毛巾代表的三朵花自創品牌，經歷多次轉型，2010年開始從產品製造業擴大延伸到通路服務業，期間快速展店全國百貨專櫃及三花生活館直營門市。基礎穩固後，便採取多角化經營策略，以消費者的食、衣、住、行四大面向為主軸，發展不同服務項目。食：三花日本料理、衣：持續開發改良內衣、襪子、毛巾…等商品、住：計畫投資飯店、餐旅…等、行：Audi及褔斯汽車的代理、三花加油站等服務領域。轉型為集團模式經營的三花棉業，雖然呈現的面貌都不盡相同，但董事長腳踏實地「三步一腳印」的核心精神並且堅持唯有專業、品質、創新理念，才能在現今競爭激烈的紅海市場中，更穩健的走出一條藍海活路！



三花棉業總經理 施養謙 專訪。影片來源／業者提供

三花棉業施養謙總經理因應數位科技時代的來臨，並且整合集團產業資源，將帶領公司導入更多的數位工具及AI人工智能，將傳統產業科技數位化，整合線上線下，提供消費者全新的購物體驗，讓傳統產業也有新氣象。秉持產品創新、生產效能、服務用心、員工安心的經營方針，期許在父親打造的基礎上，重新定義傳產的價值。除多元集團經營之外，三花棉業更善盡企業社會責任，推展公益、推廣高球運動、去年撥付1000萬的預算落實培育技職教育計畫，半年時間已有豐碩成果，學生們鑽研AI技術，獲得極大迴響。以自身專業結合社區服務，讓更多人享受學習成果！成立12年的三花基金會長年推展公益教育，包括挹注經費在全國偏鄉小學開設『三花菁英種子學堂』，教導學生美育才藝課程；也為高中學子設立急難助學金，協助高中生安心就學；每年挹注數百萬推行的「三花高爾夫獵鷹計畫」，以培訓高爾夫菁英運動員為主要目的，數十年來不少獵鷹小將已由學生業餘選手身分晉級為職業選手，在多場賽事中也都有相當亮眼的成績。近年更透過主辨三花TPGA錦賽，提供台灣高球選手比賽的平台，讓台灣的職業選手能更有機會更快速的站上世界的高球舞台發光發熱；為國家預約更具競爭力的青年世代而努力。回饋社會的信念驅動著三花，讓我們更具有成長的動能，才有更多的能力來回饋社會，期許三花能為社會帶來更多正向的力量!



三花棉業總經理 施養謙 （立於冠軍獎杯後）和與會貴賓、選手合影。圖／業者提供

疫後台灣首場高球賽 「2020 三花TPGA錦標賽」7/16開打



三花棉業總經理施養謙（左二）與臺灣高爾夫俱樂部會長紀文豪（左一）、三商集團董事長翁肇喜（右二）、TPGA理事長謝錦昇（右一）一同主持開球儀式。圖／業者提供

今年因為疫情的關係， 全球的經濟停滯，很多的活動被迫暫停、取消，但三花堅持舉辦比賽，是希望每年能為台灣選手提供一個優質的交流平台，讓選手們有發揮的舞台，相信大家養精蓄銳已久，充滿能量，蓄勢待發，這場比賽除了總獎金600萬元之外，董事長於第10洞也特別提供20萬的一桿進洞特別獎項，鼓勵台灣選手並可以讓選手們盡情的發揮實力，絕對精彩可期！

2020三花TPGA錦標賽 三花棉業為選手加油打氣。影片來源／業者提供

「2020 三花TPGA錦標賽」7月16~19日在臺灣高爾夫俱樂部進行四回合72洞比賽，一連4天的賽事將由國內132位職業高球好手共同競逐總獎金600萬元，冠軍獎金台幣120萬元及冠軍獎杯；發燒賣點是28歲台灣年輕好手洪健堯尋求四連霸及賽史個人第5，若今年再連霸，施董事長再加碼獎勵66萬元，對洪健堯來說，是榮譽的期許也是施董事長給予加油打氣的勉勵！「台灣一哥」林文堂也當仁不讓，追求賽史紀錄個人第五冠。今年的冠軍獎落誰家?且讓我們拭目以待！

