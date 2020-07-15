跨入未來金融 三大電信最想辦小額支付

爭搶未來金融商機，三大電信業者想跨入支付領域。中華電信、遠傳及台灣大15日參與金管會金融科技座談時，都表達電信業者想試辦小額支付、電信帳單付款、電子錢包等業務，盼金管會降低法規門檻或更大幅開放。



中華電信的代表在會中表示，未來金融服務變革將有三大模式，一是金融業引進新科技提供新服務模式。



二是金融業與科技業合作共同提供新服務；三是由科技業提供新的金融服務。



中華電信也提出二大建議，一是金管會是否考慮降低監理門檻，依據風險高低去平衡創新與風險管理的強度，例如小額支付，即可採用較低的金融監理門檻，讓非金融業者能進來試辦，讓創新模式可在低度管理上滋養成長，若試辦成功也能灌注金融業新的模式。



二是金融發展不能脫離AI（人工智慧）與大數據，若要提供大數據，個資法勢必要調整，目前台灣個資法規範完整且嚴格，各行各業無法運用個資，即便已去識別化，但仍是無法確保完全不觸法，因此各公司大多不敢用，希望能建立個資去識別化後的安全性評鑑。



遠傳電信則提出四大建議，一是開放銀行（Open Banking）分三階段開放，去年到現在仍停留在第一階段，期盼加速推動、擴大Open API。



二是電信業有很多數據，可否跨產業運用，但可否不要透過冗長的沙盒，可與聯徵中心合作；三是電信業電信身分也是用雙證件開辦，在用電信ID申辦金融服務時，應進一步開放；四是電信帳單亦是很好的支付工具，如很多停車費用可以綁入電信帳單，就不用再現場支付，可很便民，另外電商平台上是否也能以電信帳單，作為收保險費的工具。



台灣大則是表示，三大電信目前都在推動5G營運，未來希望行動通訊與電支生態圈結合，讓電信業成為其中一分子，提供如電子錢包支付等功能。