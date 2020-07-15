敏實科技大學八月一日正式成立

敏實集團傾全力培育智慧車輛菁英人才

大企業興學美談又一樁!敏實集團入主新竹大華科技大學後，經過兩年多改革與轉型，今年八月一日正式更名為敏實科技大學，接手後的第一屆招生除保留「餐飲管理系」外，另將成立「智慧製造工程系」和「智慧車輛與能源系」，以培養 AI 人工智慧領域，自駕車人才為目標 ｡

敏實科技大學成立茶會大陸現場以視訊連結進行。

敏實科大學務長曾慶祺博士(左一起)、董事長張聰德、敏實集團駐台行政副總吳中純、 從美國明尼蘇達州立大學轉學就讀的吳同學於現場合影。

「第一年招生就傳來佳績」!以汽車科聞名的彰師大高工有多位應屆畢業生參加徵選，北部排名優異的公立高工包括大安高工、松山工農、新北高工，也有許多學生提出申請，現任校長張浣芸表示這是大華科大以前招生想都不敢想的成績！她強調學生還是以未來就業與出路為第一考量，張校長說全球百大汽車零組件供應商敏實集團傾集團資源挹注，提供海外實習、加強業師授課實作，第一屆招生就有亮麗成績，東海大學畢業生曾同學表示已讀過大學也服完兵役，但仍重新選讀敏實科大「智慧製造工程系」，動機是想再進修學個專業以利未來就業。另一位來自明尼蘇達州立大學的吳同學，在美國三年主修設計卻因疫情返台又重新定位人生，今年已確定轉學到敏實科技大學就讀。張校長說敏實科大「智慧車輛與能源系」已有許多技優學生被錄取，除了有乙級證照的新北高工汽車科畢業生完成報到，另還有製圖科畢業生從徵選管道入學，技職教育跟職場結合打造人才，提升設備及師資，吸引了優秀學生來報考｡

敏實、富士康工業互聯、華為、格力電器提供全球就業保障

敏實集團創辦人秦榮華將親自領軍擔任敏實科技大學第一任董事長，秦創辦人於今(15)日假敏實集團台北總部舉辦敏實科大成立茶會的視訊中，邀請富士康工業互聯、華為、格力電器總經理及發言人一起透過視訊（台北、嘉興、深圳）三地連線，三大企業都表示共同支持敏實科大的成立，同時也允諾提供敏實科大畢業生擁有全球最好的實習環境和就業機會。據了解，2019 年全球汽車業遭逢凜冽寒冬，然而敏實集團卻仍維持5.1% 的營業額成長、達到131.98 億人民幣(台幣約560億) !探究敏實集團何以能在景氣寒冬中持續正成長？其優勢應是做到了深挖全球市場、新領域，取得技術優勢以及與強者結盟，秦榮華董事長強調敏實集團未來要攻占新能源車和安全駕駛領域，新能源車電池盒的工藝技術，敏實已經超越了全球排名前三十的公司；在安全駕駛領域部分，敏實和德國海拉集團合資，共同研發雷達標系統，未來敏實海拉將會在ACC（自動跟車系統)和FCW（前部碰撞警告）的安全輔助駕駛上貢獻力量。

敏實集團加碼全球投資，成立未來工廠

敏實集團除了在台灣培育人才為年輕人鋪路，今年繼續拓展國際市場，除了完善北美和墨西哥的工廠建設之外，在歐洲市場布局上，已投資60 億在塞爾維亞設廠，並在中國嘉興斥資人民幣百億元興建未來工廠，預計明年六月完工後，將實現自動化流程、數據化經營、提升管理品質及經營效率，成為全球新創的燈塔工廠、工業4.0 的領頭羊。咸信敏實集團創辦人秦榮華鮭魚返鄉，期許能對台灣貢獻一已之力，他表示有信心翻轉國內技職教育，讓學生動手做、職場和課堂結合，培養孩子的興趣、激發潛能，讓敏實科大畢業生一畢業就有全球就業機會！