全國反水利會被消滅自救總會籲請政府勿胡亂改制

依民進黨團7月2日在立法院強行表決，訂於10月1日將全國農田水利會改制、收歸國有，鑒此，全國反水利會被消滅自救總會黃金春總會長疾呼「農田水利會是公法人民間社團，政府依照哪一條法規將民間組織改成國家機構?」，如此一來，未來所有民間社團，如獅子會、扶輪社只要政府想強奪，是否也都能隨便改成公家機關就被政府「充公」?

黃總會長表示，政府目前就有一個公務機關名為農田水利處，若要進行改制則只需將農田水利處改制成農田水利署即可!7月2日於立法院強行表決的另一個改制其實是「消滅」農田水利會，是想要由農田水利署接收農田水利會的資源與業務，黃總會長強調政府不應說成是「農田水利會自治團體的改制」，或「農田水利會自治團體改制成公務機關」藉此混淆視聽!

黃總會長說，經過這一陣子在臉書的說明以及與臉友互動，發現連這方面的專家、學者也都不清楚這一件事情的原委與本質，不了解農委會正在進行以不對的做法、做「消滅農田水利會」的陰謀!個人更相信絕大多數的水利會會員應還不知道他們很快就會失去農田水利會的資產，且也相信很多農田水利會會長、總幹事及工作人員還不知道，他們服務的水利會將在他們任內走入歷史!

黃總會長語重心長的表示，看來農委會騙人的「改制升級農田水利會」確實已達到一些效果，包括媒體也都說是「改制升級」，而忽略了整件事情的本質是為了「消滅農田水利會」，完全不讓農田水利會繼續存在，而是改名為「農田水利管理處」，將原本各農田水利會會長的名稱改成處長，讓聽話的部份現任會長以處長的新職稱繼續幹而已!

黃總會長點出為何全國17個農田水利會要組成反水利會被消滅總會的原因，更呼籲所有灌區150萬農民、會長、總幹事等要確實明瞭政府規劃此事件的陰謀，莫讓現在的輕忽造成未來無可挽回的懊悔!對不起祖先也對不起下一代!