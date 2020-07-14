德國聯邦專利法院判定首爾半導體專利無效

億光電子及光鋐科技一向致力於技術創新研發，其專利訴訟策略聯盟，於2018年3月14日向德國聯邦專利法院(German Federal Patent Court)提起專利無效訴訟，控訴首爾半導體(Seoul Semiconductor)歐洲專利號EP1697983(德國專利號DE60341314.5)全部權利項應屬無效。

該專利屬於垂直晶片表面粗化技術，2020年7月2日德國聯邦專利法院作出判決，判定首爾半導體歐洲專利號EP1697983(德國專利號DE60341314.5)全部權利項無效。依據法院判決，本案訴訟費用由首爾半導體負擔。億光與光鋐對此判決結果表示肯定，捍衛客戶權益大獲全勝。

對於本案，億光及光鋐表示，專利權最主要的目的是為了保護創新研發結果，以鼓勵產業的發展。針對競爭對手藉由訴訟手段干預市場及散播不實消息的行為，應以同心協力、勇往直前及奮戰不懈的精神，提起專利訴訟，以維護市場公平競爭，並捍衛客戶及股東權益。

針對市場上對億光所散播的不實消息，億光將採取必要的法律行動，保護客戶及股東權益。億光長期不斷投入及擴充技術及產品的研發、製造及設計能力，加強布局智慧財產權，以強化產品的競爭力。目前已成功取得美、中、日、歐、韓及台等地區多件關鍵專利，將持續提供客戶專業服務與優質產品。