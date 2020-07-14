鹿港自駕接駁體驗趣 WinBus陪您Fun暑假!

全國首發自駕觀光小巴就在彰濱鹿港

經濟部推動「無人載具創新實驗計畫」已陸續在各場域試運行，勤崴國際自今年2月拿下「全台第一張可營運自駕車上路牌照」後，即與車輛中心合作於彰濱觀光工廠進行3個月的不載客運行。7月14日通過第一階段安全測試無虞，由彰化縣長王惠美偕同經濟部次長林全能共同視察勤崴與觀光工廠相關準備後，於暑假第一天正式宣布載客運行，為遊客提供自駕接駁服務。

挑戰世界最長自駕巴士接駁路線總長度達12.6公里

本計畫運行路線總長度12.6公里，為目前全世界最長的自駕巴士接駁路線，第一階段營運將由彰濱工業區的台灣玻璃館發車，途經彰濱秀傳健康園區、白蘭氏健康博物館、緞帶王觀光工廠等，環狀路線全長7.5公里，繞行一圈車程約1小時。第二階段陸續加入勤崴國際自駕車、車輛中心WinBus及勤崴與創奕能源共同打造的自駕小巴等多車後，將增加班次與載客數，由鹿港天后宮發車，透過自駕車創新科技鏈結彰濱鹿港觀光文創。讓遊客不僅能探索傳統鹿港小鎮，還能體驗自動駕駛小巴參觀彰濱知名的觀光工廠，搶搭疫後國旅商機!

勤崴國際與車輛中心等廠商推出的WinBus自駕小巴觀光運行計畫，在經濟部次長林全能與彰化縣縣長王惠美(左四與五)見證下，正式宣布載客上路，陪您Fun暑假 。圖／車輛中心提供

全台首次結合旅行社與觀光工廠業者的自駕接駁計畫

勤崴國際偕同中華電信、中華資安、宏碁智通、創奕能源科技、時代動力等公司完成全台首件經濟部無人載具科技實證運行補助計畫審查，也是全台首次結合旅行社與觀光工廠業者的自駕接駁計畫，透過勤崴國際自駕技術與營運規劃及與車輛中心WinBus技術合作，補足原有交通不便的缺點。而自駕車所需的路側通訊則由5G龍頭中華電信主責，並透過中華資安來把關全場域的資通訊安全驗證，確保無駭客入侵妨害運行安全。

自駕觀光小巴多元支付及電子觀光套票搶搭振興國旅潮

此外自駕觀光小巴透過宏碁智通與四大觀光工廠業者的合作提供多元支付及電子觀光套票等優惠方案，增加民眾體驗的便利性。未來預計擴大優惠參與店家到彰濱鹿港兩地，希望帶動鹿港彰濱地區的觀光人潮收益，結合國內旅行社推廣特色國旅一日遊，搶搭振興國旅潮。暑假第一天正式載客運行，民眾可透過線上預約優先體驗搭乘，九月底前不收取任何費用，記得攜帶電子票證(悠遊卡或一卡通)上下車刷卡，以便實驗計畫記錄乘車人次，官方預約網站詳情請至FB臉書粉絲專頁「逐鹿彰濱自駕暢遊-彰濱自駕觀光小巴」。載客期間，隨車安排車輛中心技術人員以確保運行安全，因應突發狀況，請預約搭乘體驗之民眾配合隨車人員安全指示，並請行經自駕觀光小巴路線之用路人遵守交通規則及行車禮儀，以確保行車安全。

線上預約搶搭試乘請掃下方條碼