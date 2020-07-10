5G概念15傑 後市馬力夯

各國積極推動5G政策，不受疫情影響，5G概念股包括台積電（2330）、群創（3481）、穩懋（3105）、南電（8046）、緯創（3231）、景碩（3189）等15檔個股，6月營收月增、年增，法人本周搶買，後市看俏。

法人指出，今年受到疫情影響，消費性電子銷量減少，但5G基建持續布建，使半導體上游、光通訊、檢測等相關族群業績成長性看好。

台積電10日公布營收，數字亮眼，6月營收1,208.78億元，月增28.84％，年增40.77％，重回千億元大關，並改寫單月營收新猷；第二季營收3,106.99億元，季增 0.03％，年增25.19％，改寫歷史次高，上半年累計營收6,212.96億元，年增35.2％。

PA大廠穩懋6月營收達20.03億元，月增0.92％、年增12.76％，第二季營收達60.01億元，季減0.97％、年增34.79％，今年上半年合併營收達120.62億元，年增49.6％。

野村投信國內股票投資部主管姚郁如表示，5G屬長線趨勢，現階段已進入基地台建置階段，相關需求爆發，預估2022年全球總基地台數可達到300萬台，相關零件及模組需求如功率放大器、基站天線（AAU、BBU）散熱解決方案，及電路板相關材料等皆可持續成長。

在5G滲透率的高速帶動下，愈來愈多手機廠商將改用LCP天線材料，這將帶動未來二年軟板廠商的產值。此外，由於伺服器、Switch及基地台對PCB、CCL需求升級，可觀察到高階CCL需求持續成長。

富達投信股票基金經理人白芳苹也認為，時序進入7月，美國仍有2兆美元資金抑注救市，各國經濟持續好轉，長多架構不變，近期仍可趁震盪回檔時，留意布局大趨勢如5G、雲端產業供應鏈、電動車、大陸科技自主浪潮等產業新動能的投資主題。