《Sun Flower三花誌》vol. 8出刊 三花直營門市 免費取閱

三花誌是三花棉業貫徹企業理念、善盡社會責任的文化及平面場域，透過這個平台，發覺並分享台灣這塊土地上的動人故事，為地方發聲而創刊的。最新一期的三花誌，走訪了科技產業蓬勃同時又充滿湖光山色的-內湖，規劃完善的綠色走廊清新舒暢，令人嚮往。美食家深入巷弄，從古早味台灣小吃到異國美食，用味蕾記憶內湖的美妙。此外，邀請專業自行車手來談談後疫情時代如何重新擁抱大自然。三花高職育才計畫，短短半年，新北東海高中就在AI人工智慧、創意餐飲與社會服務三大領域，交出令人驚豔的成績單，相當振奮!三花菁英種子學堂，賦予學生高度的涵養與實力，讓我們看見這群孩子未來的無限潛能。精彩的內容都在本期三花誌中，三花誌以贈閱的方式，於三花生活館自有門市及百貨專櫃各大通路賣場提供顧客免費取閱。





本期三花誌內容，以:創新、認真、應變、感恩為四大主軸。創新-三花日式料理以防疫養生概念，研發新食譜，強健養生，以和牛為主，季節限定食材款冬花及元氣料理鰻魚飯為輔，搭配大量在地時蔬，兼具美味、養生與藝術，築起健康的第一道防線!美食紀行介紹許多在地創意料理，美味不藏私。認真-去年啟動的技職育才計畫，短短半年時間，新北市東海高中以AI智慧型機器人切入工程領域，為AI軟硬體整合奠定基礎。並且鎖定中餐及烘焙技能培訓，結合校內、社區志工服務活動，讓學生學以致用，從中獲得更多成就感。應變:面對嚴峻的疫情，特別邀請到職業運動員告訴大家如何在快樂的運動的同時降低風險，用健康的身體狀態，來面對這波疫情的挑戰，以正面的態度與強健的體魄，就能樂觀面對外在環境的考驗!感恩:以回饋社會的角度所成立的三花菁英種子學堂，創始學校:苗栗縣育英國小龍騰分校、澎湖縣白沙鄉鎮海國中，在長期資助孩子們對於藝術、人文涵養教育下，孩子在木雕、書法、紙藝及陶藝…等方面的成果，遠比我們想像中的還要更多更好，他們所展現的企圖心與實力，著實讓人驚艷!



三花棉業自1969年創立以來，經過50多年的淬煉，從專業襪子工廠延伸到內衣褲、毛巾，更拓展至食衣住行各領域，以舒適生活提案者的角色，提供消費者品質優良的商品、多元的服務為己任。這本三花誌手札，是想要把地方的美、人文故事傳達給大家，深入淺出的撰寫方式讓每個人都能輕易閱讀。每一期都介紹不同地方的人文美景，值得收藏。今年度因為疫情關係，暫時打亂了生活節奏，三花棉業創辦人-施純鎰先生以自己歷經許多國際金融危機與經濟風暴為例，建議不論從事什麼行業，都要保持彈性靈活的應變能力及正向積極的心態，就能化危機為轉機。 《Sun Flower三花誌》vol. 8已經發行，歡迎有興趣的民眾至三花直營門市及各大百貨專櫃免費取閱。《Sun Flower三花誌》電子書同步於三花棉業官網 https://www.sf.com.tw/about.aspx?parentid=13 提供線上閱讀及下載。





《Sun Flower三花誌》vol. 8已經發行，歡迎有興趣的民眾至三花直營門市及各大百貨專櫃免費取閱。圖／業者提供