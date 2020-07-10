《Sun Flower三花誌》vol. 8出刊 三花直營門市 免費取閱

三花誌於三花生活館門市及百貨專櫃各大通路賣場提供顧客免費取閱。圖／業者提供
三花誌於三花生活館門市及百貨專櫃各大通路賣場提供顧客免費取閱。圖／業者提供

三花誌是三花棉業貫徹企業理念、善盡社會責任的文化及平面場域，透過這個平台，發覺並分享台灣這塊土地上的動人故事，為地方發聲而創刊的。最新一期的三花誌，走訪了科技產業蓬勃同時又充滿湖光山色的-內湖，規劃完善的綠色走廊清新舒暢，令人嚮往。美食家深入巷弄，從古早味台灣小吃到異國美食，用味蕾記憶內湖的美妙。此外，邀請專業自行車手來談談後疫情時代如何重新擁抱大自然。三花高職育才計畫，短短半年，新北東海高中就在AI人工智慧、創意餐飲與社會服務三大領域，交出令人驚豔的成績單，相當振奮!三花菁英種子學堂，賦予學生高度的涵養與實力，讓我們看見這群孩子未來的無限潛能。精彩的內容都在本期三花誌中，三花誌以贈閱的方式，於三花生活館自有門市及百貨專櫃各大通路賣場提供顧客免費取閱。


本期三花誌內容，以:創新、認真、應變、感恩為四大主軸。創新-三花日式料理以防疫養生概念，研發新食譜，強健養生，以和牛為主，季節限定食材款冬花及元氣料理鰻魚飯為輔，搭配大量在地時蔬，兼具美味、養生與藝術，築起健康的第一道防線!美食紀行介紹許多在地創意料理，美味不藏私。認真-去年啟動的技職育才計畫，短短半年時間，新北市東海高中以AI智慧型機器人切入工程領域，為AI軟硬體整合奠定基礎。並且鎖定中餐及烘焙技能培訓，結合校內、社區志工服務活動，讓學生學以致用，從中獲得更多成就感。應變:面對嚴峻的疫情，特別邀請到職業運動員告訴大家如何在快樂的運動的同時降低風險，用健康的身體狀態，來面對這波疫情的挑戰，以正面的態度與強健的體魄，就能樂觀面對外在環境的考驗!感恩:以回饋社會的角度所成立的三花菁英種子學堂，創始學校:苗栗縣育英國小龍騰分校、澎湖縣白沙鄉鎮海國中，在長期資助孩子們對於藝術、人文涵養教育下，孩子在木雕、書法、紙藝及陶藝…等方面的成果，遠比我們想像中的還要更多更好，他們所展現的企圖心與實力，著實讓人驚艷!

三花棉業自1969年創立以來，經過50多年的淬煉，從專業襪子工廠延伸到內衣褲、毛巾，更拓展至食衣住行各領域，以舒適生活提案者的角色，提供消費者品質優良的商品、多元的服務為己任。這本三花誌手札，是想要把地方的美、人文故事傳達給大家，深入淺出的撰寫方式讓每個人都能輕易閱讀。每一期都介紹不同地方的人文美景，值得收藏。今年度因為疫情關係，暫時打亂了生活節奏，三花棉業創辦人-施純鎰先生以自己歷經許多國際金融危機與經濟風暴為例，建議不論從事什麼行業，都要保持彈性靈活的應變能力及正向積極的心態，就能化危機為轉機。  《Sun Flower三花誌》vol. 8已經發行，歡迎有興趣的民眾至三花直營門市及各大百貨專櫃免費取閱。《Sun Flower三花誌》電子書同步於三花棉業官網 https://www.sf.com.tw/about.aspx?parentid=13 提供線上閱讀及下載。

《Sun Flower三花誌》vol. 8已經發行，歡迎有興趣的民眾至三花直營門市及各大百貨專櫃免費取閱。圖／業者提供
《Sun Flower三花誌》vol. 8已經發行，歡迎有興趣的民眾至三花直營門市及各大百貨專櫃免費取閱。圖／業者提供
文 李翊榛
你可能還喜歡

北投頂級溫泉業者日勝生加賀屋與大地酒店攜手合推夏日泡湯優惠

貿協秘書長葉明水 獲頒交大傑出校友

大葉大學企管系全職實習 助學生未畢業先就業

桃園夜市券最好康！振興三倍券200元變400元