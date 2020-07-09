疫情逆成長!伴唱機產業內銷奪冠

拍攝全台203個空拍景點助台灣推展觀光

在新冠肺炎疫情襲擊下，今年全球市場激烈震盪，許多產業接受到強大衝擊，然而金嗓電腦科技股份有限公司(Golden Voice)卻在此次疫情當中，逆風成長打破過往傳統伴唱機，今(8)日正式創新推出Super song500行動式伴唱機準備再次席捲全台!金嗓電腦科技公司super song500結合了喇叭、擴大機、平板電腦、伴唱機、鋰電池、麥克風，六合一的行動伴唱機，堪謂為全台唯一創新智能行動伴唱機。

好心情寫在臉上!金嗓伴唱機銷售逆成長，讓董事長蔡世寅在記者會中備感欣慰。圖/傅秉祥

金嗓電腦科技公司董事長蔡世寅發揮創意，為改造傳統伴唱機多數背景畫面質感樸素且很多畫面都以許久未更新，特別重金聘請專業空拍攝影團隊以高畫質呈現豐富壯闊的台灣之美，拍攝全台203個特色景點，包含知名地標101，南投日月潭、高雄西子灣，澎湖跨海大橋等，從最北拍到最南，以及離島皆收錄至歌曲背景裡面，能體驗不同的台灣之美。

金嗓電腦科技公司空拍紀錄著名地標 台北101

配合政府金嗓電腦科技股份有限公司(Golden Voice)強力推廣台灣觀光，收錄許多私藏景點，拍攝地點從高海拔深山至繁榮的都市美景延伸至離島，日夜變化的美景盡收眼底，例如宜蘭思源啞口雪景、宜蘭太平山、花蓮清水斷崖…等，金嗓電腦科技公司董事長蔡世寅表示歡迎大家可使用振興三倍券至全台各大經銷據點購買金嗓公司伴唱機，一同推廣支持台灣觀光及經濟。

金嗓電腦科技公司最新行動伴唱機super song500 堪稱全球最先進的創新機種。圖/傅秉祥

蔡世寅表示，於今年也將金嗓電腦科技公司搬遷於桃園中悅世界中心，將公司打造成台灣行銷總部，未來配合政府新南向政策，籌劃外銷市場至日本、越南、印尼…等地，透過伴唱機台灣風景及打造各國專屬語言介面機器，打入外銷市場推廣台灣產業及觀光風情。

金嗓科技台灣桃園總部環境優雅、現代感十足。圖/傅秉祥

除此之外，也是前台中市府民政局長蔡世寅，近年來在公益方面不遺餘力，除了目前進行的愛心專戶贊助各項有意義的慈善活動，今年更是投入巨額與曾在市府共事的前台中市副市長林依瑩合作。共同成立「金照顧」All in one長照福利，主要服務項目包括走動式照顧服務、全家型生活服務、共生照顧服務、高效復能服務、管路移除服務、重症返家服務、安寧舒適照顧服務，目前已在伯拉罕原鄉長照基地展開計畫，期盼以此基地為基礎拓展至台灣各區需要的社區，取之於社會、回饋於社會。