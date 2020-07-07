你登錄發票、商業獅送你大獎

經濟部商業司為鼓勵、輔助全台各地的店家都能成為智慧計畫的一員，讓加入商業獅服務的店家都能透過數位化科技及創新服務為店面增加銷售業績，籌畫讓店家與消費者雙贏模式雙向並進。

圖為商業獅發票抽獎海報。圖/工研院提供

為此，經濟部商業司和工研院合作推出「商業獅智慧店家」計畫，協助店家數位化、整合商圈合作店家一起推出優惠活動，期藉吸引更多民眾至店家消費。另在消費者端方面，商業獅透過LINE社群平台的整合，提供消費者能更簡便、快速成為智慧商業獅會員，讓加入的會員只需帶著手機就能快速掌握各地好店資訊，還能不定時的接收會員專屬優惠。

隨政府振興三倍券即將於7月15日正式起跑，各店家莫不摩拳擦掌以待準備大搶商機之際，商業獅特推出「振興經濟商業獅挺你」專案，自7月1日至9月30日活動期間，會員只需至合作店家消費後，至活動網頁登錄三張發票便可獲得一次抽獎機會(當月發票登錄截止時間為次月10日)，每月抽獎的獎品內容包括智慧商業獅提袋(100個)、便利超商100元券(100名)、威秀電影票兩張(25名)，若登錄發票數量及參與人數超標則加碼抽獎，大獎包括:Air Pods、SONY PS4 Pro(1TB)、DYSON吸塵機、iPHONE11 Pro等，登錄方式與活動詳情請逕上智慧商業獅活動網站https://www.bizlion.com.tw/I/ytzaup