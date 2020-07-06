Bigtera發布全新VirtualStor™ Scaler 8.0，滿足AI運算所需大數據儲存需求

全球NAND快閃記憶體控制晶片領導廠商慧榮科技(NasdaqGS: SIMO)日前公布旗下Bigtera 發表全新版本軟體定義儲存產品 VirtualStor™ Scaler 8.0。VirtualStor Scaler 8.0是專為PB(Petabyte)級巨量⾮結構化數據⽽設計，⼤幅強化物件儲存與檔案儲存解決⽅案的功能特⾊，適⽤於需要處理大量資料的企業或資料中⼼，例如電信、AI 環境、醫療、製造等產業。

S3-to-S3 無縫遷移，協助客戶現有物件儲存無痛擴展，VirtualStor™ Scaler 8.0 引⼊了⼀系列物件儲存的嶄新功能，提供S3API存取⽅式，最適合⾛向雲端開發的企業與資料中⼼。其中最⼤亮點，莫過於Bigtera 獨家的S3-to-S3 物件無縫遷移功能。繼VirtualStor 7.0的獨家功能無縫遷移SAN/NAS資料之後，VirtualStor™ Scaler 8.0 再推出功能更強大的 S3-to-S3 物件無縫遷移功能，針對已經在使⽤其他廠商S3物件儲存的⽤戶，不僅可以輕鬆收攏新舊儲存系統的資料，提供更⾼的資料可⽤性，同時可消弭⼤量資料遷移時需要停機並中斷服務的痛點。

除了 S3-to-S3 無縫遷移，其他 VirtualStor Scaler 8.0 新功能包括：S3-to-S3 ⾃動層級、S3 物件版本控制、S3 物件鎖定 (S3 Object Lock )、S3 事件通知 (SNS 主題和 SQS 佇列)、S3 儲存桶存取⽇誌、S3 儲存桶/使⽤者群組的配額管理、S3物件和儲存桶的Metadata⾃動滙⼊⾄Elasticsearch、S3 ⽣命週期管理、S3 伺服器端加密整合 OpenStack Barbican 與 OpenStack Keystone、NFS 資料夾與 S3 Bucket 的相互存取、NFS 檔案系統異地備份⽀援他牌NAS、檔案系統虛擬IP接管的⾼可⽤能⼒再提昇、檔案系統⽀援伺服器端複製 (Server Side Copy)、⽀援AD/LDAP 使⽤者名稱映射。

綜上所述，Bigtera VirtualStor Scaler 8.0 較上一版本新增並更新以上⼗六項全新產品功能，為巨量資料儲存提供無縫遷移、可橫向擴充容量及⾼效靈活的解決方案，可快速落實各產業各類型專案，在資料儲存上提供更穩妥、更有價值的技術服務。

慧榮科技總經理苟嘉章表⽰：「⾯對AI⼈⼯智慧及⼤數據時代的來臨，如何有效運⽤及管理巨量資料是每個企業及資料中⼼所面臨的重大挑戰，儲存效能成為最重要的關鍵。這次Bigtera 推出最新 VirtualStor™ Scaler 8.0 軟體定義儲存解決方案，其中的物件儲存嶄新功能⼤幅提升了巨量檔案的儲存效能，為新⼀代AI企業與資料中⼼打造更加完善的儲存環境。」