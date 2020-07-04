大鷹旅遊美學列車首發團爆滿啟航 台東縣副縣長王志輝率隊隆重迎賓

政府防疫解封後，大鷹旅遊於7月4日特別推出台鐵新美學觀光列車首發體驗團『南迴線鐵道山海一日遊』，200位團員由台南出發一路嗨到台東池上，台東縣副縣長王志輝並代表縣府在台東車站以迎賓隊伍及在地精緻伴手禮，熱烈歡迎大鷹旅遊喜樂列車的到來，表達對大鷹旅遊「喜樂專列火車」團員台東行感謝與歡迎之意。

台東縣副縣長王志輝(左)與大鷹旅遊總經理王國強(右)互贈伴手禮。圖／大鷹旅遊提供

大鷹旅遊美學列車南迴線鐵道山海一日，精心安排在秘境車站舉辦音樂會與大鷹會員同樂，從早到晚12小時歡樂不斷電，旅客對大鷹所安排的旅遊行程都滿心期待！因此行程一公開秒殺一位難求！原本僅規劃7月4日的行程，為滿足需求，立即加開7月5日第二團也很快額滿，兩團總共超過436人成行。

迎賓隊伍熱情表演，熱烈歡迎大鷹旅遊喜樂列車團員到訪。圖／大鷹旅遊提供

大鷹旅遊用細膩服務的精神，進而客製化中高端旅遊，8月份將推出鐵道環島專列火車系列主題行程，包括：8月8日「帶爸爸去旅遊！」、8月20日「豐年祭、金針花雙主題」、8月27日「六十石璀璨金針花海季」。

除此，2021年，大鷹將與JR(東日本旅客鐵路株式會社)合作發展火車旅遊，包火車設計中高端優質的旅遊行程，如：現美號~世界最快的移動美術館~藝術饗宴之旅；B.B.BASE ~單車專屬~輕鬆騎行、美食之旅；四季島~鐵道上的五星級旅館體驗…等，並預備發展國外旅遊長程線，搭配鐵道旅遊，提供給高端旅客優質客制化的行程。

大鷹長期敬業且用心經營，尤以鐵道旅遊系列～『台灣鐵路環島山海戀幸福之旅三天』行程，榮獲「旅遊金質獎」、「金峰獎」、「國家品牌玉山獎」肯定！奠定海內外知名基礎，並獲來自世界各地與台灣很多社團的支持及喜愛。

董事長廖宜芬更堅定指出，雖疫情重創旅遊觀光產業，但靠著信仰的力量，仍然正面看待未來的挑戰，朝著目標前進！該公司總經理王國強表示，大鷹團隊希望更貼近旅客的想法，帶著大家一起享受真正有質感、有溫度、又趣味的安心旅行！在旅程中回到年輕單純的心，感受更多生命中的美好。

大鷹旅遊官方網址：https://www.bigeagle.com.tw。