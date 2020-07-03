油價已回升 中東經濟可回魂？

文／劉燕婷

新冠肺炎（COVID-19）疫情已在全球蔓延5月有餘，截至6月20日，世界已有866萬例確診、46萬人喪命。而在公衛挑戰之外，病毒也重創世界經濟，催生1929年大蕭條以後最大危機：全球消費需求下降、大量工廠與企業倒閉、航線與跨界交通停滯，隨著各國採取大規模居家隔離，連接供給與需求兩端的金流也遭逢巨大打擊。

在中東地區，疫情對經濟的傷害就如外滲的海面油汙，影響直接且長遠。在全球交通凍結的背景下，油價先因整體需求下降而暴跌，又在沙烏地與俄羅斯刀刀見骨的價格戰下崩盤。影響之深，無論產油國或非產油國，皆難以倖免。

根據國際貨幣基金（IMF）4月發佈的《世界經濟展望報告》估算，全球經濟將於2020年迎來3%負成長，而中東各經濟體除埃及能保有2%的GDP成長外，其餘皆呈萎縮，只是程度互異，從科威特的-1.1%到利比亞的-58.7%，這塊區域顯然沒能逃過蕭條的巨浪。

如今中東各國逐漸解封，不僅清真寺開放集體禮拜，市場也開始復工復產，然而油價重挫的夢魘依然存在，未來也將在中東上空不斷盤旋。

震驚國際的油價大戰

石油向來是經濟要角，現下國際油價雖終於升破每桶40美元，但疫情期間的價格動盪已讓中東整體失血甚深。導致此般結果的原因，除有生產商的自保心理，更不乏強權間的爭鬥。

在全球經濟活動空前萎縮的背景下，石油產品的需求與價格均大幅下跌，但即便境況已如此艱困，為保持一定市場份額，生產商們誰也不願大幅減產，於是油市供需便成了無人劇場：儘管沒有客戶，生產仍在持續，結果就是讓價格跌得更厲害。

此外，3月初時，俄羅斯拒絕配合石油輸出國家組織（OPEC）每日減產150萬桶的提議，令沙烏地改採報復性增產。這一來是為逼迫俄方讓步，二來是為打擊成本較高的美國頁岩油，故而兵行險招，但最後反讓能源市場劇烈震盪。先是布蘭特原油（Brent Oil）價格在4月跌破每桶20美元，一個月內跌幅近70%，而市場儲油能力逼近極限後，西德州中級原油（WTI）於5月出現了負數油價。

眼看情況一發不可收拾，俄沙兩方只能協商，同意進行史上最大規模的石油減產，以期油價回升。協議達成後，5月份的美國原油期貨月漲幅達到了88%，為歷史最高水準；同時布蘭特原油5月期貨上漲了40%，也是自1999年3月以來最強的月反彈紀錄。6月之後，減產幅度達到了每日1,000萬桶以上，油價漸有回升，俄沙也表示有意深化協議。然而前番震盪所撕裂的經濟傷口，如今已開始潰爛。

社會契約以能源寫就

對產油國而言，此次災難暴露了經濟結構的脆弱性。以石油佔預算收入87%的沙烏地為例，疫情發生後，第一季的石油收入比去年降了24%，政府雖已指示各部削減20%至30%的開支，但季末依舊出現高達90億美元的預算赤字，最後只好挪用外匯資產加以填補。光在5月，沙烏地就消耗了268億美元的凈外匯資產，為20年來最大外匯資產跌幅，比2014年的油價暴跌時還高出50%。

而每逢刪減預算，首當其衝的，往往是補貼支出與政府支薪。以波斯灣油國為例，當地政府向來出手闊綽，不僅發給民眾生活津貼，也大方補助聘用司機、廚師、女傭等外籍勞務人員的費用，導致後者人數普遍多過本國公民。

但遭逢此次油價震盪後，只能錙銖必較，減少補助。如此一來，民眾聘雇外勞的成本上升，意願自然下降，加上疫情又引發交通凍結，今年波斯灣國家在外勞流動驟降的背景下，預估將減少4%至10%的人口，民眾生活機能必然無法同過往而語。此外各國也紛紛取消福利津貼，例如沙烏地就表示，自6月起，暫停向公職人員發放生活津貼，更宣佈自7月1日起，將增值稅稅率由5%調升至15%。上述舉措，自是引發滔天民怨。

而對非產油國來說，油價震盪的風險力道更為巨大。綜觀過往，1986年國際油價暴跌後，埃及與阿爾及利亞遂接連騷亂；2005年的葉門、2007年的約旦，也因油價而引起社會動盪。上述現象暗藏了中東常見的社會契約邏輯，即在貧困人口為多數的國家內，政府的統治正當性受物價與社會補貼政策的牽制，每當油價變動重創財政收入後，政府接著就是被迫調漲物價、削減補貼，將壓力轉嫁給廣大的脆弱底層，這便極易引爆街頭示威，衝突也由此爆發。

而在相對富裕的波斯灣石油國，政府平日便慣以福利政策籠絡民心，展現另一維度的社會契約邏輯，故能在一定程度上避免政治動盪。然而此次疫情過後，銀彈攻勢無法如過往般施展，反讓民眾產生了相對剝奪感，短期之內恐將對政府威信構成一定挑戰。

後石油時代何去何從

由歷史進程觀之，此次經濟危機發生的時間點，恰在產油國實現去石油化目標的關鍵階段。

近幾十年來，石油枯竭、替代能源崛起等說法漸有市場，即便如今石化產品仍是最具宰制性的資源，波斯灣油國卻已十分焦慮，「後石油時代」的末日圖像就像陰魂不散的鬼火，時刻在其心頭嚙咬。為求突破，產油國紛紛推動經濟轉型計劃，以期逐步擺脫石油依賴，實現經濟平順轉型，沙烏地的「2030願景」（Vision 2030）即是其中代表。

然而要扶持非石化產業，便需要政府挹注大筆資金，其來源歸根結柢仍是石油收入。故過往每逢油價下跌，經濟多元化的進程便會相對受阻，此次油價的驚天崩盤，不僅阻礙了資金投入，也連帶觸發稅賦調漲，無形中將影響外資進場意願，也會抑制國民消費。長遠下來，將不利於非石化產業發展。

如今以杜拜為代表的大城區，因本身石油儲量較小，又可利用區位優勢發展房地產、金融、航空、轉口貿易等新興產業，故已基本擺脫對石油的依賴。然而其餘地區便不甚容易，此次疫情先是令油價暴跌，又使油氣資源與相關金融資產貶值，多數產油國陣腳大亂，平順轉型的挑戰更顯艱難。

而自區域視角觀之，產油國的去石油化轉型困境，將大幅擾動中東整體格局。首先，波灣六國的經濟總量幾乎佔了中東半壁江山，其餘非產油國則長年透過援助、投資、僑匯等形式分享石油收入，故前者一旦發生經濟震盪，後者必然遭殃。疫情發生後，黎巴嫩等多個阿拉伯國家不約而同陷入財政危機，但產油國不僅無法施以援手，估計也將大幅減少今年投資額度，無形中，又將導致前者的社會契約危機加重。

此外，此次疫情下的油價戰也是政治格局變動的側寫。過去波灣國家以財力基礎搭起的地緣政治高塔已然龜裂，石油雖仍屬強勢商品，卻已非波灣油國的寡佔品，如今美、俄與其皆有市場競爭關係，短期內的油價反彈高度又十分有限，無形中將使波斯灣和中東的戰略地位進一步下降。

疫情會過去，但經濟的傷痕無法迅速復原，中東的未來，只能一路披荊斬棘，艱苦前行。

本文來源：《多維TW》月刊056期