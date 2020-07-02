在全球外儲占比 人民幣升至2.02％創新高

國際貨幣基金組織（IMF）1日公布最新數據顯示，2020年第一季人民幣在全球央行外匯存底占比較上季提高0.3個百分點至2.02％，是繼2019年第三季（2.01％）後，再創歷史新高。



分析指出，人民幣在全球央行外匯存底資產中的占比上升，顯示全球外匯存底管理機構對持有人民幣資產興趣增加，此外，中國經濟總量在世界經濟總量占比顯著增加，也是人民幣資產受青睞的主要原因之一。



IMF於最新官方外匯存底貨幣組成（COFER）數據顯示，2020年Q1，人民幣全球央行外匯存底總額2,214.8億美元，較2019年Q4增加56.7億美元，占比上升至2.02％，在美元、歐元、日圓及英鎊後排名第五，超越澳元的1.55％和加元的1.78％。



MF數據還顯示，在新冠肺炎疫情爆發後，各國央行持續買進美元，第一季美元在全球外匯存底占比較上一季大升1.1個百分點至61.9％，總金額上升至6.79兆美元，為全球央行外匯存底組成最主要貨幣。



路透引述高盛研究報告指出，過去幾年，美元所占比率一直下降，但新冠疫情期間有所逆轉。鑑於市場波動性上升，外匯估值調整尤其不確定，而升值及避險地位推動美元占比整體上升。



此外，第一季歐元在全球外匯存底中的占比為20％，日圓為5.6％，與2019年第四季基本持平。英鎊占比4.43％，略低於上季的4.6％。IMF數據還顯示，今年第一季，全球外匯存底由上一季的11.82兆美元下滑至11.73兆美元。