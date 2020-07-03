SUZUKI VITARA 最終強檔 來店賞車試乘送百週年專屬紀念品

SUZUKI人氣車款SWIFT已經全部售罄完畢，TAIWAN SUZUKI再次獻上最誠摯的感恩之情！另一部佳評不斷的VITARA，依舊維持著其高人氣，除了以小排量大動力的優異性能、同級第一的節能表現外，擁有6大安全系統：ACC主動式安全車距巡航控制、BSM車側盲點偵測、DSBS雙感知器煞車輔助、LDWS車道偏離警示、RCTA後方車側警示、Weaving alert駕駛疲勞警示，更是守護車主與家人的安全。VITARA在安全系統上的升級搭配絕美外型，和配置上的升級優化、跑格動力與優異節能，可謂是SUV界裡全能實力型的強者。

為與更多消費者共享這份榮耀和肯定，TAIWAN SUZUKI推出最終強檔GLX車款政府補助舊換新後，現金價只要64.9萬元！VITARA S/S ALLGRIP車款領牌即送30,000元購車金，VITARA全車系皆享有免費加贈「運動風擾流尾翼」及「VITARA專屬迎賓門檻飾板」，就讓VITARA以全能之姿，邀您一起探索無限可能。

全新世代CARRY以超越同級的超大載重、節能油耗及靈活操控等堅強實力，獲得全台年輕創業頭家們的肯定。7月TAIWAN SUZUKI持續跟進史無前例的超激優惠，入主CARRY不僅購車免頭款，更享等值首年月付額的萬元大紅包，獲得頭家們的熱烈迴響，本月優惠不間斷，力挺全民拼經濟，讓更多頭家輕鬆做生意。

TAIWAN SUZUKI提供多種優惠車款，持續給您與家人安心移動的好選擇。即日起至7月底，歐洲原裝SX4政府補助舊換新特惠價74.9萬起，本月底前領牌的車主即可擁有「SX4 專屬迎賓門檻飾板」。優質都會掀背小車BALENO，政府補助舊換新優惠價59.9萬起。美型都會小車IGNIS，帶您悠遊市區，輕鬆出遊。

SUZUKI邀您同慶百週年!為感謝台灣車主的支持與愛護，以持續提供優質的購車體驗及服務為目標，誠摯邀請您帶著全家大小共同來賞車！凡於本月來店賞車試乘即贈SUZUKI百週年專屬紀念品。另有多項優惠讓消費者輕鬆入主SUZUKI無負擔，精選全車系車款等您開回家。



2020年7月SUZUKI促銷方案如下表：