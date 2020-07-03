SUBARU Forester好評優惠再延續 7月購車享首年低月付8,888

SUBARU當家休旅Forester不僅連年坐擁國內全時四輪驅動休旅車系銷售冠軍，更憑藉著所向披靡的安全表現，在世界知名權威認證機構IIHS以及各國NCAP安全測試表現中獲選安全模範生。SUBARU為讓更多消費者輕鬆入主極致安全休旅Forester，於7月份再延續「好禮四選一」優惠方案，不僅貼心為消費者大幅減輕購車負擔，更提供原廠5年或12萬公里延長保固，讓消費者盡享安心愉悅的仲夏假期！



SUBARU匯聚六大主動安全配備的「EyeSight智能駕駛安全輔助系統」，完整納入時下蔚為風潮的全速域「ACC主動車距控制定速巡航系統」與「PCB預防碰撞自動煞車系統」，賦予每位乘客無微不至的安全防護。圖／業者提供

必須試過才知道的安全感—「SAWD」、「Boxer Engine」、「SGP」、「EyeSight」

SUBARU向來以安全為造車的核心理念，其中休旅車款Forester在台灣更受到眾多消費者青睞，特別是SUBARU獨到且迷人的四大核心科技—「BOXER水平對臥引擎」低重心沉穩操駕、「SAWD對稱式全時四輪驅動系統」強悍抓地力與精準指向性、「SGP全球模組化底盤」賦予高剛性車體與精良調校後的完美動態反應，以及匯聚六大主動安全配備「EyeSight智能駕駛安全輔助系統」，完整納入時下蔚為風潮的「ACC主動車距控制定速巡航系統」、「PCB預防碰撞自動煞車系統」。

此外，Forester EyeSight車型更標配讓家庭用車生活更加安心的「預防安全」配備，包含「SRH主動轉向式頭燈」，可隨方向盤轉向變換大燈照射角度，在夜晚時可為駕駛更精確的照亮前方道路；「RAB 倒車自動煞車系統」在倒車時偵測車輛後方障礙物時，若駕駛未即時煞車，系統即介入煞停。



Forester EyeSight車型更標配「RAB 倒車自動煞車系統」，在倒車時偵測車輛後方障礙物時，若駕駛未即時煞車，系統即介入煞停，完整提供家庭用車生活更加安心的「預防安全」配備。圖／業者提供

以最高安全防護為車輛設計核心 全方位守護全家人與用路人的安全

SUBARU對於安全的堅持不遺餘力，不僅以駕駛者與乘客的安全為出發點，更把用路人的安全也一併作為考量。Forester的引擎蓋採用鋁合金設計，當意外不慎發生可降低行人撞擊到引擎蓋上所造成的二次傷害。此外，在車體結構上Forester透過鳥籠結構的高剛性環艙強化鋼樑車體的佈局，搭配車側防撞鋼樑，以及車門下方的「車門接合銷」安全設計，在發生意外或遭受撞擊時，皆能有效防止車體變形或是塌陷，減輕車內乘客的傷害，並且能幫助車輛在撞擊後得以順利開啟車門逃生，如此顯見SUBARU對於安全不容妥協的造車堅持。



在車體結構上Forester透過鳥籠結構的高剛性環艙強化鋼樑車體的佈局，搭配車側防撞鋼樑，以及車門下方的「車門接合銷」安全設計，在發生意外或遭受撞擊時，皆能有效防止車體變形或是塌陷，減輕車內乘客的傷害。圖／業者提供

SUBARU於7月份針對旗下暢銷車系推出購車優惠，詳情如下:

即日起至7月31日止，入主正20年式Forester與XV車系即享「好禮四選一」優惠方案，再享5年或12萬公里原廠保固，內容如下:

首年低月付8,888元，再享高額0利率

90萬36期0利率優惠貸款

配備升級360度環景影像系統

購車金20,000元

即日起至7月31日止，入主正20年式Levorg與WRX車系即享免費升級負離子空氣濾清器、5年或12萬公里原廠保固與下列優惠方案「好禮三選一」:

首年低月付8,888元，再享高額0利率

60萬30期0利率優惠貸款

購車金10,000元

即日起至7月31日止，入主正20年式Impreza與Outback車系即享5年或12萬公里原廠保固。

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