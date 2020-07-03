2020 BMW Kids Campus體驗營7月6日報名開跑

BMW總代理汎德在兒童交通安全、青年教育推廣上始終不遺餘力，連續舉辦已超過10年之BMW兒童交通安全營，每年皆吸引上千位家長與孩童共襄盛舉，希冀將「BMW之悅」的品牌精神徹底落實公益、教育層面，實踐企業社會責任。2018年後轉型之BMW Kids Campus更將科普教育元素融合汽車科學知識，讓親子們大手牽小手從玩樂中學習新知。今年BMW總代理汎德再度攜手兒童福利聯盟，將自2020年7月15日至8月26日於BMW全台展示中心巡迴舉辦「2020 BMW Kids Campus」，並自7月6日上午10點開放網路報名，所有報名費將全數捐贈兒童福利聯盟文教基金會，希望藉由實際行動拋磚引玉，將愛遠播幫助更多需要協助的人。

2020 BMW Kids Campus將汽車與交通安全知識以關卡的方式呈現，結合虛擬實境等多項新穎巧思，讓孩童於玩樂中學習，與父母享受歡樂的暑期時光。今年活動一共分為「來聽：交通工具的聲音」、「來看：交通號誌的長相」、「來玩：BMW自己裝」、「來挑戰：速成駕訓班」等4大關卡，活動一開始每位孩童將可獲得專屬領航儀，各關卡更藉由多元的呈現方式教導孩童不同領域的交通知識。「來聽：交通工具的聲音」透過多種交通工具的音效，如警車鳴笛聲、腳踏車鈴鈴聲…等，教導孩童當生活中聽到這些聲音所代表的意思；「來看：交通號誌的長相」將宛如特務電影場景的紅外線實體化，讓小孩子在探險的過程學會辨識繩子上的交通號誌；「來玩：BMW自己裝」則將抓寶遊戲知識化，利用虛擬實境在展示中心探尋藏身各角落的零件金甲軍團，組合起來就能化身帥氣車款；「來挑戰：速成駕訓班」則讓孩童們可以開著BMW電動車於模擬實際道路的遊戲區快速運用所有學習到的知識。BMW總代理汎德希望透過2020 BMW Kids Campus寓教於樂，讓參與活動的孩童於玩樂中學習新知並學習助人的美德。

2020 BMW Kids Campus於7月6日上午10點開放報名，每位孩童報名費為300元，全數將捐贈兒童福利聯盟，欲了解更多詳細資訊請至活動報名網站。在此也特別感謝Dr. Bronner’s 布朗博士、Tree Top、Haribo哈瑞寶、建築樂園、米樂繽紛爆米花、來自日本優雅食公司的點心、莫克國際總代理美國Gosili鉑金級矽膠環保吸管、偉特鮮奶油糖、明治貓熊夾心餅乾等贊助夥伴熱情共襄盛舉！2020 BMW Kids Campus報名網站：https://qrpass.cc/to/bmwkids/ (名額有限，額滿為止)

2020 BMW Kids Campus各展示中心巡迴日期