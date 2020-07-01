國際資金歸隊 把握落後補漲行情

國際資金跟國內資金在5月時陸續歸隊，從4月的賣超轉為買超印度股市，加上跟其他國家股市相比，印度SENSEX指數表現相對落後，在資金趨勢轉佳跟股市評價面具吸引力的雙重優勢下，可留意未來補漲行情。

根據ICICI-PRU資料顯示，印度股債評價指數（溫度計）為86.2，已經連續四個月處於「買進股票」區間，建議投資人可以持續觀察COVID-19疫情後續發展，並逢低分批布局印度股市。從全球股市來看，不少強勢國家股市已經自3月疫情重挫中反彈，今年來報酬率甚至已經由負轉正；相較之下印度SENSEX指數今年績效來仍為約負15%左右，待疫情較明朗後，有機會出現落後補漲行情。

市場看法

國際貨幣基金組織（IMF）預測，全球經濟前景已經惡化，未來金融市場動盪將持續。此外，聯合國世界經濟形勢與展望2020年中期報告也指出，由於新冠狀病毒大流行，全球經濟預計將在2020年下降3.2％，同時對未來兩年經濟發展造成衝擊，可能抵銷過去幾年的收益。

總體經濟的急速收縮，已經創下自1930年代大蕭條以來最嚴重的跌勢，在低迷的環境下，2020年第二季度美國國內生產總值（GDP）的年增長率僅為2.1％，相較於第一季度為的5％下跌許多。美國聯準會（FED）也在先前的會議上，對當前及未來的經濟狀況表示了深切關注。官員們對第二波COVID-19感染及其對低收入家庭的影響表示關注，並呼籲政府祭出更多政策及刺激方案，來因應疫情所造成的影響。

回歸印度市場，資金流向開始轉佳，根據統計，外國機構投資者（FII）在今年5月開始由賣轉買，該月在印度股市流入1456.9億盧比，然而在4月時FII則是在股市賣超688.4億盧比。印度國內共同基金也在5月持續加碼股市，直到5月29日共計買超510.9億盧比；反觀4月則是賣超796.6億盧比。



後市展望

在政策方面，印度財政部長先前宣布了總金額高達21兆盧比的一系列經濟計劃，以應對COVID-19引發的經濟放緩，市場對此計劃表現溫和。另一方面，為了促進和支持地方經濟並刺激增長，財政部長宣布了針對各個部門包括中小型企業，房地產等的多項改革和救濟措施。上個月印度儲備銀行也宣布了一些需求側改革措施，例如將回購利率降低40個基點至4.0％，並將合約延長3個月至2020年8月，以期達到恢復經濟增長效果。

回歸股市投資部分，我們認為價值股與成長股之間的差異仍然存在，看好基本面良好的價值型股票遭到低估，評價偏低的估值能提供良好的股息收益率，同時在資本利得也有較大的想像空間。

印度股債評價指數。圖/業者提供

至於債券部分，雖然先前因流動性問題，印度債券殖利率出現較大幅度的攀升，不過近期殖利率開始趨於平緩。加上印度央行釋出流動性跟購債行為，可望支持印度債券價格表現。而偏高的殖利率也提供投資人較佳的殖利率跟利差收斂機會。

COVID-19疫情還在持續且不斷變化，對世界局勢及其經濟的影響預計波動將持續一段時間。建議投資人應勇於面對波動，同時善加把握波動帶來的投資機會，並做好資產配置來分散風險。

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