北市敦南信義上看150萬 文山6字頭買80坪景觀宅

只要掛上「台北市門牌」，新案每坪平均低消八九十萬起跳，一線區域如信義、敦南房價範圍從每坪140多萬元到200萬元的個案比比皆是。企業主、自營商、實力型置產客想尋覓80坪左右產品，一不小心就會踩進總價8千萬豪宅稅紅線，若以總價5,000萬元上下在北市買房，又只能屈就40多坪的首換格局。哪裡是台北市最容易實現5,000萬元總價帶，入住80坪大宅的區域？房地產業者指出，近年，台北市中心有一批深具實力的中小企業主「悄悄」進到文山區考試院一帶買房，看上的就是「市區地段、市心便利、市外綠意、市郊價位」的6字頭行情價。

試院路全新成屋案「村泉石上」，俯瞰世新校園、眺望仙跡岩，由建築大師郭旭原操刀設計，規劃均質雙併18戶80坪大面寬視野靜宅，農曆年前就簽約入住10戶。銷售人員透露，「很多買主一知道開發商村泉建設老董一家就住在社區內，對個案品質更具信心，出手很快，才推出就有企業主搶先收藏160坪大戶。」

過去一年，看好「村泉石上」地段上與所謂蛋黃區的中正、大安、信義等區為鄰，環境上與房價已經8字頭的郊區的天母、內湖等地近似，卻更接近市中心，約10~15分鐘車程就能抵達敦南商圈與信義計劃區，重點是價格只要6字頭，比近期炒上7字頭的萬華和8字頭的大同區，還「合情合理」，且是北市知名文教區，人文書卷氣息重，隨信義快速道路開通、捷運環狀線南環段推動，成為台北市中大坪數產品CP值最高的區段。

過去半年，台灣社會面臨近百天的隔離生活，國際飛返忙碌的企業主，活躍於台北市政商圈和生意場的老闆，跟所有人一樣都被迫按下生活的暫停鍵，隔離讓人第一次待在家中這麼長的時間，跳脫擁擠的水泥叢林，擁抱窗前開闊、生機勃勃的校園、綠意景緻，突然變得很重要，考試院生活圈全新落成的「村泉石上」呼應了北市大坪數客群「想要住得舒服些」的市區內輕移民需求，悄悄創造一波熱銷。

到文山區住80坪均質高端社區，單價行情只要6字頭，在持有成本降低加上愛好文山區靜謐文教氣氛的考量下， 「村泉石上」 吸引不少北市高端客群和企業主目光，圖為建案實品屋照。圖／業者提供

「村泉石上」是現階段整個文山區包括考試院極稀有的均質80坪大坪數產品，邀來人文建築大師郭旭原打造簡約富有藝術感的極簡崗石建築，個案鄰近河濱步道、仙跡岩，氛圍閒適清幽，從坪數定位到配備規格都是一時之選，也因此吸引不少喜愛親近自然、悠閒步調與單純環境的台北名流目光。

村泉石上∣文山區 80坪大宅 四大房雙主臥

160坪 一層一戶 四主臥∣崗石詩歌 藝術建築∣

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網址：https://wehouse-media.com/村泉石上/