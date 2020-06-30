開賣熱銷！日本遊墨公設團隊，親子樂活宅「閱讀中研」

中央研究院是最多高端知識份子匯聚工作的場域，他們工作在這裡、居住在附近，讓「中研商圈」打造出全台灣獨特的書香人文居住場域，與這些高知識份子為鄰居，就不必仿古的「孟母三遷」為孩子找到最好的居住場域，直接到「中研商圈」置產，就可以了。「閱讀中研」位居「中研商圈」正核心，2020年6月29日正式公開銷售，近兩週吸引約200組客戶參觀，銷售狀況反應相當熱絡。

日式親子樂活宅

「閱讀中研」的建築團隊為了讓建築產品融入中研商圈的讀書藝文風氣，特別邀請日本遊墨團隊(LCMS)以日式建築概念，融合台灣在地習慣，以及居住環境的氛圍，打造「回家，就是一場風景的集成與禪境流動的饗宴」，規劃中研商圈第一棟，也是全台唯一的日式親子樂活宅。

遊墨專業建築團隊量身打造

遊墨團隊(LCMS)是台灣與日本專業建築團隊的組合，包括台灣的林佩樺(Lin Pei-hua)、日本一級建築士京都市立藝術大學執教的筑波幸一郎(Chikuba Koichiro)、日本一級建築士大阪建設專門學校執教的牧野隆義(Makino Takayoshi)、日本一級建築士大阪產業大學執教仙入洋(Sennyu Hiroshi)等專業領域人士。

帶來日式全齡化居家新創意

這個團隊在日本規劃許多全齡化的安全家居設施，從銀髮族養護機構到學齡兒童啟發智能的公共設施規劃，都有實際且受到矚目的案例，包括「桜井市図書館、神戶介護老人施設、大阪新美術館コンペ」等，對於「照護」與「啟發智能」的設施規劃設計，有獨特充滿日式美學的見解及很完整SOP程序。

專為親子打造的公設空間

遊墨團隊構築專為親子打造具備機能性的公設空間，每個場域都有視覺穿透的連結，讓父母與孩童產生「雙重安全」放心場域。就像是二樓公設，即使父母在健身房，也可在視線距離看到孩子玩樂，營造心理安全感，讓孩童在玩樂空間裡，能夠看父母在健身房，產生視覺親暱互動。

「閱讀中研」 透過透明玻璃將在健身房運動父母親與兒童遊戲室內孩子可以親暱互動。圖／業者提供

兒童遊戲室內遊樂的孩子，透過透明玻璃窗可以看見運動中的爸媽，讓親子在安全感的陪伴下擁有更多在社區內成長的回憶。圖／業者提供

讓孩童在Play 時增進心智成長

遊墨團隊大量引進日光與自然之景，透過規劃設計，捕捉室內最佳光線的流轉，以陽光、空氣整合串聯空間，突顯場域個性的立體感。思考如何讓孩童在攀、爬、坐、滑、跑、跳、滾、翻、抓、握之中增進心智的成長，對肢體掌控越來越精熟，感官覺知也更形敏銳，允許孩子有更多自由自在活動身體的空間。

開放式多目的全齡化公共空間

這種「日系美學親子概念樂活宅」的設計理念，獲得「閱讀中研」建築團隊一致認同，在中研院生活圈的高素質居住場域裡，興建一棟高人文涵養、啟發學齡孩童智能的建築，為親子互動活動空間找到最佳平衡點，打造首座提升智能友善學習的健康遊樂環境，創造「開放式多目的全齡化公共空間」。

以「幸福建築」為出發點的安全居家

透過LCMS團隊的日系公共設施規劃，「閱讀中研」打以「幸福建築」為出發點的安全居家，此外，半戶外的陽台設為較年長的休息區，戶外專用燒烤爐台與炭火用烤肉架，讓烤肉有更多的選擇。

依環境特性，規劃最佳「樂活親子宅」

「閱讀中研」不是把其他建案的公共設施照抄搬過來使用，而是以區域環境的居住特性，妥善規劃最佳使用的公共設施，從這些細節可以看出建商的用心，也可以理解為什麼建案名稱是「閱讀中研」，就是希望住在這裡的孩子，能夠成功學習、出息長大的「樂活親子宅」。