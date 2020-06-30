開賣熱銷！日本遊墨公設團隊，親子樂活宅「閱讀中研」
中央研究院是最多高端知識份子匯聚工作的場域，他們工作在這裡、居住在附近，讓「中研商圈」打造出全台灣獨特的書香人文居住場域，與這些高知識份子為鄰居，就不必仿古的「孟母三遷」為孩子找到最好的居住場域，直接到「中研商圈」置產，就可以了。「閱讀中研」位居「中研商圈」正核心，2020年6月29日正式公開銷售，近兩週吸引約200組客戶參觀，銷售狀況反應相當熱絡。
日式親子樂活宅
「閱讀中研」的建築團隊為了讓建築產品融入中研商圈的讀書藝文風氣，特別邀請日本遊墨團隊(LCMS)以日式建築概念，融合台灣在地習慣，以及居住環境的氛圍，打造「回家，就是一場風景的集成與禪境流動的饗宴」，規劃中研商圈第一棟，也是全台唯一的日式親子樂活宅。
遊墨專業建築團隊量身打造
遊墨團隊(LCMS)是台灣與日本專業建築團隊的組合，包括台灣的林佩樺(Lin Pei-hua)、日本一級建築士京都市立藝術大學執教的筑波幸一郎(Chikuba Koichiro)、日本一級建築士大阪建設專門學校執教的牧野隆義(Makino Takayoshi)、日本一級建築士大阪產業大學執教仙入洋(Sennyu Hiroshi)等專業領域人士。
帶來日式全齡化居家新創意
這個團隊在日本規劃許多全齡化的安全家居設施，從銀髮族養護機構到學齡兒童啟發智能的公共設施規劃，都有實際且受到矚目的案例，包括「桜井市図書館、神戶介護老人施設、大阪新美術館コンペ」等，對於「照護」與「啟發智能」的設施規劃設計，有獨特充滿日式美學的見解及很完整SOP程序。
專為親子打造的公設空間
遊墨團隊構築專為親子打造具備機能性的公設空間，每個場域都有視覺穿透的連結，讓父母與孩童產生「雙重安全」放心場域。就像是二樓公設，即使父母在健身房，也可在視線距離看到孩子玩樂，營造心理安全感，讓孩童在玩樂空間裡，能夠看父母在健身房，產生視覺親暱互動。
讓孩童在Play 時增進心智成長
遊墨團隊大量引進日光與自然之景，透過規劃設計，捕捉室內最佳光線的流轉，以陽光、空氣整合串聯空間，突顯場域個性的立體感。思考如何讓孩童在攀、爬、坐、滑、跑、跳、滾、翻、抓、握之中增進心智的成長，對肢體掌控越來越精熟，感官覺知也更形敏銳，允許孩子有更多自由自在活動身體的空間。
開放式多目的全齡化公共空間
這種「日系美學親子概念樂活宅」的設計理念，獲得「閱讀中研」建築團隊一致認同，在中研院生活圈的高素質居住場域裡，興建一棟高人文涵養、啟發學齡孩童智能的建築，為親子互動活動空間找到最佳平衡點，打造首座提升智能友善學習的健康遊樂環境，創造「開放式多目的全齡化公共空間」。
以「幸福建築」為出發點的安全居家
透過LCMS團隊的日系公共設施規劃，「閱讀中研」打以「幸福建築」為出發點的安全居家，此外，半戶外的陽台設為較年長的休息區，戶外專用燒烤爐台與炭火用烤肉架，讓烤肉有更多的選擇。
依環境特性，規劃最佳「樂活親子宅」
「閱讀中研」不是把其他建案的公共設施照抄搬過來使用，而是以區域環境的居住特性，妥善規劃最佳使用的公共設施，從這些細節可以看出建商的用心，也可以理解為什麼建案名稱是「閱讀中研」，就是希望住在這裡的孩子，能夠成功學習、出息長大的「樂活親子宅」。