慶豐富彰濱、越南慶越廠投產 營運雙引擎強推營收成長動能

窗簾大廠慶豐富實業公司（9935）不斷創新開發出各式安全窗簾系列產品，產品熱銷於北美、歐洲市場，深受消費者的信賴肯定，全球大型量販通路業者包括LOWE’S、Walmart、IKEA、Coulisse及日本宜得利等皆是慶豐富夥伴客戶，近年來隨著訂單年年成長，為因應未來訂單成長需求，去年（2019）分別投資興建智能化彰濱新廠與越南慶越廠，負責供貨美歐市場，彰濱新廠現已落成啟用，共規劃2期產線，第一期產線已投產，第二期預計2021年可完工投產，越南慶越廠也預計於今年第四季啟用投產，未來在彰濱與越南慶越二座新廠產線陸續啟用，產值與營收將逐年提升。

慶豐富董事長許閔琁表示，近2年國際情勢變化甚多，尤其中美貿易問題，對該公司營運及拓展造成眾多影響， 2019年雖依照營運方向順利達成營業目標56.7億元，並提高稅後盈餘，但中美貿易摩擦勢必持續，且現在客戶端不斷有成本低減需求，加上國際物料行情不斷攀升，為確保慶豐富的市場領先地位，營利目標可持續上升，經營團隊已制定三大營運方針。

（一）多點擴廠產能提升：為對應未來市場變化及區域貿易競爭，各生產基地（台灣、大陸、越南）生產的產品品類須更宏觀，建立各生產區域都能對應不同類型窗簾生產需求，如彰濱及越南新廠除擴大產能外，並對應不同窗簾類型產品，當區域貿易問題衍生時，可避免關稅成本增加的困擾，同時可靈活調整生產資源及配置，對應客戶多樣化產品需求。

（二）資訊優化數據分析：少量多樣是現在市場需求發展趨勢，製造端常有海量資料產生，其他間接單位也同樣受此海量資訊需求，產出不同類型單據，現在透過ERP全流程開始運作，系統可忠實記錄各項生產資訊，並加以連結計算，但資訊系統改善須逐步調整，所以今年開始著手進行系統優化，對應使用後各單位細部需求進行調整，方能執行後續多樣性分析應用，由系統進行資料收集、整理及層別作業，對於產品開發、生產管理、品質確保及財務管控等，以各項數據分析為依歸，進行有效的指標建立與控管，達成公司QCDS（品質、成本、交期、安全）等重要年度專案目標。

（三）組織調整權責分劃：為配合公司營運不斷成長、生產基地不斷擴展與市場客戶不斷開發，近年來特透過不同教育訓練，如VSM管理、客戶供應商活動、外部人員觀念引進等課程，藉以強化企業員工做事原則，朝向多元的跨單位部門連結及合作，達到拓展各項業務的目的，今年度起依據R&R的組織管理結構模式，開始訓練及要求各部門主管，進行自我工作分析、分類及內外作業上下串接流程制定，規劃對應人員，預計今年度內可順利上手運作，以對應未來的營運成長。