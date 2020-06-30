後疫情房市強強滾 6月房市量衝

台灣房屋集團統計內部成交行情，觀察2020年6月價量變化，桃園月增22.3%，新北量增21.6%；和去年同期相較，桃園增40.3%最多，其次為新北量增33.6%，七都平均交易量月增15.2%，價月增1.8%；量年增31.2%，價年增2.5%。

台灣房屋智庫發言人張旭嵐表示，後疫情時代，生活逐漸回歸正常，補償性消費刺激整體經濟樂觀發展，中央大學台經中心發布6月消費者信心指數（CCI）為68.77點，與上月相較上升3.9點，6項子指標也全數走揚。觀察六月交易物件總價有增加趨勢，顯示購屋預算寬裕的換屋族動作偏向積極，置產投資需求的買盤也浮現，根據台灣房屋日前做的下半年購屋意願調查，在有購屋計畫的人中，自用的剛性需求就佔了８成６，將成為下半年房市支撐主力。

台灣房屋智庫經理江怡慧表示，隨著桃園人口成長與產業擴增，新區開發已成市府發展重點，未來許多新興重劃區將會是桃園市的另一個焦點，且隨著鐵路地下化定案，人聲鼎沸，商店雲集，帶來無限商機，鐵道運輸建設是帶動都市發展的利器，台鐵桃園站一直延伸到中壢站，沿線將有多達17個地面平交道可消除，對房市未來發展而言，確實有一定程度的期待值。此外，桃園與大台北地區更已成為北北桃生活圈，因此待設多建設陸續完工，人口逐漸進駐，在都會發展以及房市發展定會有所成長。

隨著鐵路地下化定案、動工，比起前站，後站可供開發腹地相較充裕，鐵路前站，人來人往，遊客如織，人聲鼎沸，商店雲集，帶來無限生機。據桃園市政府規畫，桃園鐵路地下化除了現有桃園、內壢、中壢三個既有車站，將增設新北市鳳鳴、中路、永豐、中原、平鎮等5個通勤車站，全長17.945公里，站站精華，屬地方要塞。

台灣房屋智庫經理江怡慧表示，軌道運輸建設是帶動都市發展的利器，對房市未來發展而言，現有三個站桃園、內壢及中壢的後站商圈確實有一定程度的期待值。圖／翻攝桃園市政府網站

台灣房屋首席副總裁周鶴鳴分析，全球處在資金充沛、超低利率的環境，市場多有資金配置需求，而股市正居高檔，房地產則在剛性需求撐盤之下，相對穩健，因此房地產則是一個安全穩定的資產配置選擇。