Switch追單 台供應鏈樂翻

疫情及熱銷遊戲「動物森友會」帶動下，任天堂遊戲機Switch主機上半年全球大熱賣，讓任天堂第二季緊急向供應鏈追加訂單。法人看好，在Switch效應下，感測器供應商原相、NOR Flash廠旺宏及射頻IC廠立積等供應鏈的6月合併營收可望繳出亮眼成績單。

展望未來，任天堂傳出與騰訊開發新款遊戲，有機會成為推動Switch出貨續旺的動能，帶動供應鏈出貨持續衝刺。

任天堂在2020年推出「動物森友會」，除了延續過去玩法之外，在新畫面及遊戲豐富性更高等因素加持之外，加上新冠肺炎使全球宅經濟爆發，帶動遊戲及遊戲機Switch同步熱銷。

因此傳出任天堂緊急在第二季向供應鏈追加訂單，外電更傳出任天堂將截至2021年3月底的會計年度遊戲機銷售數量拉高到2,200萬台，與上一會計年度相當，打破過去遊戲機在尚未更新機種硬體前，銷售數量逐步遞減的狀況，也同步讓供應鏈等同於吃下一顆定心丸。

目前切入Switch供應鏈的廠商如原相、旺宏及立積等後續營運，有機會維持強勢水準。法人預期，Switch供應鏈6月合併營收可望維持高檔水準，帶動第二季合併營收繳出季成長雙位數表現，使業績不受新冠肺炎疫情影響。

原相公告5月合併營收達5.91億元、月增1.6％，創下四個月以來新高，相較2019年同期成長28.1％。累計2020年前五月合併營收年成長55.2％至28.68億元，改寫歷史同期新高。

另外，旺宏業績同樣展現強勢水準，5月合併營收年增4.11％至28.36億元，累計2020年前五月合併營收達156.79億元、年成長44.7％，同樣創下歷史同期新高。

不僅如此，任天堂目前已經與中國大陸合作夥伴騰訊展開新合作業務，正聯手開發新款線上遊戲「Pokemon Unite」，由於遊戲模式類似目前時下正熱門的「王者榮耀」，因此市場預期新遊戲上市後，有望成為刺激Switch銷售成長的新動能。