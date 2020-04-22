小七跟進全家 鮮食即期品7折

4月22日是世界地球日！「剩食」向來是超商棘手議題，繼全家2019年5月正式發表「友善時光」機制，透過時控條碼、時間定價兩大科技技術，試圖提供系統化的剩食解決方案；據悉，龍頭7-ELEVEN也在本月跟進推出全新「i珍食」計畫，只要在賞味期限前8小時，指定鮮食貼標商品就打7折，可望藉此降低鮮食報廢率！



7-ELEVEN表示，今年4月陸續在部分門市導入，4月22日起已在台北市超過800店展開測試，初期適用「i珍食」折扣的商品有三大類，包括米食、三角飯糰、冷藏調理麵包共約60項，顧客只要在賞味期限前8小時購買，都可享7折優惠，首波活動到5月19日。



全家指出，「友善時光」機制從2018年12月開始測試，2019年5月正式推出以來，目前全店已有高達98％的鮮食皆適用，於商品效期前7小時，結帳刷條碼時系統會自動判定打7折，是國內零售業首創。據全家統計，截至今年3月透過「友善食光」，平均單月可減少約250公噸的食物浪費，等同每月為地球減少8萬多公斤的二氧化碳排放，見初步成效。



從目前兩大超商推出的方案來看，除了目前適用商品及店數以外，有兩個比較主要的差異點，一是優惠區間，全家「友善時光」優惠從上午10點到傍晚5點、傍晚5點到晚上12點，橫跨午、晚餐；小七「i珍食」則是上午7點至下午3點、晚上7點至凌晨3點，橫跨早、午、晚餐跟宵夜，涵蓋面更廣。



二是折扣方式，全家主打新科技應用，將時間變價機制寫入鮮食條碼中，直接印刷在包裝上，該項商品進入優惠時間區段，結帳刷條碼時就會自動變價；而小七目前則須透過門市人員，刷取預先設定好優惠價格的條碼板。前者雖成本較高，但可擴大複製性也相對更高。



業內人士認為，7-ELEVEN跟全家合計市占率超過八成，在兩大超商相繼提出降低鮮食報廢的「解方」後，對通路帶來的後續效應值得關注。