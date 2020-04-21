疫情續延燒 美科技股仍受青睞

儘管新冠肺炎疫情持續延燒，美國科技類股仍受投資人青睞。亞馬遜與網飛等大型科技公司股價近日再創新高，帶動整體股市擺脫先前沈重賣壓、迅速反彈向上。



經過上周一波大漲之後，紐約證交所尖牙股指數（FANG +）今年迄今累計上漲11％，遠遠超越大盤標普500指數的累跌13％。



尖牙股最早是指臉書、亞馬遜、網飛與谷歌母公司Alphabet，後來再加入蘋果 、推特、電動車龍頭特斯拉、繪圖晶片大廠輝達（Nvidia）與大陸電商巨頭阿里巴巴等科技公司後，共同組成尖牙股指數。



尖牙股四大公司上周市值暴增2,510億美元，增幅改寫臉書2012年上市以來新高，連帶助長標普500指數本月迄今上漲9％。



信評機構魏斯評級公司（Weiss Ratings）資深分析師拉森（Mike Larson）指出，大型科技股就像是美國家庭常見食物「雞湯麵」，特色在於「傳統且值得信賴」。



拉森表示：「科技股就像是基金經理人投資標準配備。沒人會因為在經濟放緩時刻增持蘋果股票而被開除。」



2月中來看，尖牙股四大公司加上蘋果與微軟，約佔標普500指數市值比重的20％，代表他們對於大盤走向影響甚深。這些科技公司在疫情流行期間股價表現強勁，顯示投資人對於科技巨擘持續帶動大盤反彈極具信心。



以亞馬遜與網飛為例，受到疫情禁足令影響，民眾線上購物與在家觀看串流影片需求升高，投資人因此看好這兩家公司業績表現。亞馬遜與網飛股價自今年以來累漲至少30％，在大盤的表現名列前茅。



而輝達股價今年以來累計上漲22％，理由同樣是疫情期間電玩需求升高。而特斯拉今年迄今股價漲幅更高達78％，原因除了投資人押注電動車可望成為未來主流之外，他們也相當信任該公司執行長穆斯克的長遠眼光。