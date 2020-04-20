帝亞吉歐「生命之水」計畫迎接世界地球日50周年

「唯有環境好，我們才會更好」，為落實這樣的理念，全球知名酒精性飲料領導廠商帝亞吉歐，2007年在全球推行「生命之水」（Water of Life）計畫，也在2008年引入台灣，至今保育足跡遍及新北金山、台中烏日等地。今年為迎接世界地球日50周年，帝亞吉歐花了近一年時間與清華大學教授曾晴賢、南投縣日月潭區漁會等單位溝通，結合各方資源挹注，欲打造日月潭「諾亞方舟」，拯救消失中的原生魚種，提高民眾對水資源保護的意識。2020年第一季帝亞吉歐「生命之水」計畫與在地各單位共同完成箱網重建，接下來還有浮田種植、復育鱸鰻等活動。希望因應不同原生魚種的生長環境，在封閉水域推動漁場復甦，落實環境保護承諾，讓生命之水得以在台灣永續流動。

台灣帝亞吉歐公共事務資深協理許鴻鵬表示，還原大自然可以讓我們與生長的土地更加靠近，帝亞吉歐關注的不只是水本身，也期待透過以水為核心的生產、生活、生態「三生產業」，打造永續多贏局面。

日月潭近乎絕跡的原生種奇力魚經箱網復育又重新現身。圖／業者提供

許鴻鵬說明，台灣帝亞吉歐「生命之水」計畫以「水生態」為核心主軸，希望不僅根本性改善水質，更要照顧水系周遭的動植物，甚至是休憩空間。為響應世界地球日50周年，帝亞吉歐彙整水資源專家意見，發現全台封閉水域飽受外來魚種入侵所苦，特選定日月潭作為復育原生種示範區，希望能夠帶動全台重視相關議題。日月潭漁民表示「每抓到三隻魚就有兩隻是外來種。」可以推測外來魚種比例高達70%，其中玻璃魚、紅魔鬼容易撈，魚虎更是強勢，不僅體型大，可長到1.3公尺，數量又多。清華大學生物資訊與結構生物研究所教授曾晴賢指出，魚虎愛吃的大多是原生種魚蝦，包括奇力魚、馬口魚、日本沼蝦等，如果不加以保護，總有一天會消失殆盡，更將衝擊日月潭周遭漁業經濟及觀光產業之發展。

有鑑於此，帝亞吉歐整合各總跨界資源，將日月潭150坪年久失修的箱網整修，打造原生魚種的諾亞方舟。日月潭漁會總幹事張乾任表示，箱網提供安全且近似天然的環境，可讓原生魚種作為產房，待魚卵成功孵化魚苗後回流到潭中，大幅增加生存機率，我們已經成功復育原本在此地近乎絕跡的奇力魚，也期待經驗複製到更多原生魚種。

箱網可作為原生魚種的產房，期間也有教育用途。圖／業者提供

原生種復育不僅維護了日月潭生態的多樣性，還能讓學童有機會學習及親近生態。南投縣特定漁業產銷班班長賴福進表示，近年與漁會合作將基地打造成原生種培育中心，不僅增加了原生種的比例，大小朋友透過導覽發現水下世界竟然這麼精彩也都很驚奇。

帝亞吉歐「生命之水」計畫帶領員工投入台灣春雷環境學社邱銘源老師的「金山倡議」溼地復育。圖／業者提供

帝亞吉歐過去也支持曾晴賢教授於2016年展開的「自淨筏子溪」計畫，以及台灣春雷環境學社邱銘源老師於2014年開始的「金山倡議」。「筏子溪計畫」從筏子溪上、中、下游的溫度、pH值、溶氧量、電導度等各項數據，指出河川自淨作用的重要性和價值。「金山倡議」則在六年間將金山清水濕地擴增五倍、利用濕地的鳥類物種增加了兩倍。期間帝亞吉歐也多次帶領500名員工及親友前往參與溼地復育、種植樹木等項目。