善化南科稀有產品「大任之翼」 首購青豪宅熱銷六成

台南善化近年因台南科學園區之故，一地難求，大任建設在此推出輕豪宅「大任之翼」除符合當地民眾喜好，也因人口紅利，目前銷售已過六成。台南市不動產代銷公會理事長黃慧英分析，善化土地近二、三年持續上漲，「大任之翼」定位準確、建材超越期待，成交不受疫情影響，一支獨秀。

大任之翼建築外觀示意圖

南部科學園區產值與中部科學園區不相上下，台積電7、5、3 奈米廠陸續就位，聯電與美、日等外商進駐，目前就業人口超過9萬人。日前南科三期選址塵埃落定，將定位為半導體聚落，預計將創造5,000個就業機會。

台中建商「大任建設」曾到竹科開疆闢土，總經理阮文凱表示，前3年到南科順利取得千坪商業用地，配合「大任之翼」基地，周遭擁有行政中心、科技重鎮雙重特色，規劃首購輕豪宅。邀請台中知名建築師陳新成規劃設計建築，七期御用景觀設計上境設計-許富居，燈光則由台北旭川光禾設計，內外皆美。

「輕豪宅」概念包括600坪花園、親子遊戲室、家教空間等公設規劃，對小家庭十分實用；而建材標配則有好宅必備的無鉛水龍頭、總存水灣、管道間逐層封閉設計等，「樓下抽煙，樓上不受影響。」為讓青年負擔得起漂亮的建築戶外燈光設計，該案採LED節能燈源，每戶每月僅需負擔50元。

大任之翼樣品屋照片。圖／大任建設提供

「大任之翼」基地1,028坪，建蔽率達80%，僅使用39%，戶戶皆有採光通風、舒適尺度，阮總經理強調：好住最重要。這棟被花園包覆的建築設計不但吸引許多首購族群，在地民眾也展現出相當興趣，買完樓下店面順手又買樓上住家。

大任之翼樣品屋照片。圖／大任建設提供

黃理事長分析，很多人都以為台南人一定要住透天產品，其實近年善化、新市房價上漲，無電梯透天產品1,200萬起跳，台南市則約1,500萬起跳。相對而言，大樓產品對小家庭負擔小、空間夠，反而開闢藍海市場。

「大任之翼」規劃22-25坪二房產品、31-36坪三房產品，為雙子星建築設計，大任建設業務部協理盧新潭表示，擁有20年經驗的大任建設無意上攻豪宅市場，但對於年輕族群相當重視，因此該建案提供高規格的「有感建材設備」。

大任之翼樣品屋照片。圖／大任建設提供

配有E-HOME智慧生活、One Touch燈光控制，還有人臉辨識、ETC感應車道系統等科技設備。衛浴設備則搭配TOTO高級衛洗麗智慧便座、德國Hansgrohe溫控淋浴龍頭，並設計貼心的手機充電座。

廚具設備則有實用的林內三機，全棟水質以德國格溫拜克過濾淨水器為健康防護，從結構、健康飲水、智慧科技、安全防護、貼心有感建材；種種貼心設備皆讓新世代的台南人相當認同，即使疫情來襲，案場仍呈現順銷態勢。