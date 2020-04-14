NB需求強強滾 茂林、精元權證熱

台股14日大漲233點，成功攻抵10,332點，距離封閉313跳空缺口僅差不到百點，外資強力點火電子股，茂林-KY（4935）、精元（2387）具蘋果筆電重新採用剪刀腳鍵盤，以及遠距、居家辦公帶動NB需求，營運動能看俏，近期股價強勢表態。

茂林-KY今年首季營收13.78億元因新冠肺炎以及傳統淡季影響，較去年第四季衰退14.7％，不過，仍優於去年同期，增幅達26.7％，高出市場估值，業績表現亮眼。

法人認為，茂林-KY在中國大陸產線雖然受到疫情微幅影響，但由於交通運輸及原料供給情況陸續改善，目前復工率已超過八成以上，供給面回歸正常水準。

而需求端則受惠美系客戶筆電產品重採剪刀腳鍵盤，重回筆電導光板供應鏈，在訂單加持下，帶動茂林-KY的IT事業營收占比提升，且該客戶業務毛利率高於平均水準，有利營收、獲利同步成長。

此外，因疫情爆發，導致居家辦公、就學趨勢，可望帶動筆電需求增溫，茂林-KY的IT應用事業也將受惠，公司規劃今年持續擴產及導入產線自動化，透過生產智能化、大數據及人工智慧提高生產效率及製程能力。

茂林-KY獲外資大舉買超825張，支撐14日股價反彈向上，大漲5.5％，收在115元，再度挑戰半年線關卡。

精元主要客戶包括聯想、HP等大廠，為前三大筆電鍵盤供應商，由於去年重返蘋果Macbook供應鏈，增添成長力道，3月營收跳增至14.31億元，年增37.22％，月增138.08％，創近五年新高，累計首季營收27.28億元，年增12.17％。

精元日前公布2月自結損益，稅後淨損1,400萬元，每股淨損0.07元，雖呈現虧損，但法人認為，精元2月受疫情及工作天數較短影響，壓抑獲利表現，若從營收狀況判斷，3月可望轉盈。

陸資證券分析師看好，MacBook剪刀腳鍵盤供貨能見度較佳，精元剪刀腳鍵盤導光板開發進度優於預期，預計今年上半年可出貨，加上剪刀腳鍵盤導光板毛利率優於鍵盤組裝，將帶動精元上半年的獲利成長。