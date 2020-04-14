宏遠證主辦撼訊科技4億CB競價拍賣 4月14日開始投標

宏遠證券股份有限公司(以下簡稱「宏遠證」，股票代碼：6015) 主辦撼訊科技（6150）發行國內第四次無擔保轉換公司債，發行總面額為新台幣4億元，競拍底標價為100元，最低投標單位為一張，每一投標單最高投標數量不超過355張，單一投標人最高得標張數合計不超過355張，於4月14日上午9時至下午2時，在交易所「承銷有價證券競價拍賣系統」網站: https://scas.twse.com.tw開始投標。投標期間為109年4月14日、109年4月15日及109年4月16日三個營業日，該轉換公司債預計於109年4月29日於櫃檯買賣中心掛牌。此次撼訊四(61504)以轉換溢價率102％，作為轉換價格訂價依據，轉換價格訂為34.5元，發行期間為三年，並設計發行滿二年賣回收益率為0.5％。

撼訊科技目前產品線包括高階遊戲顯示卡、工控專用顯示卡、SoC主機板及系統以及FPGA解決方案，並以知名的PowerColor品牌行銷全世界，其TUL Embedded提供客製化服務生產工控專用顯示卡產品也已獲得各大工業電腦業者採用。

撼訊科技自民國91年3月上櫃掛牌至今，目前已是全球前三大繪圖顯示卡供應商之一， 躍居於AMD顯示卡出貨量前兩大廠商之一的撼訊科技，近年來公司積極採取多角化經營策略，該公司旗下的TUL Embedded部門，致力於採用嵌入式GPU及工業級元件生產的全線工業電腦專用顯示卡產品，提供客戶客製化設計服務，應用領域已擴及航海運輸、數位多媒體看板、高解析度醫療影像、博奕遊戲主機等，且撼訊科技與Xilinx大學計畫共同開發，支援Python的APSoC小型開發板PYNQ-Z2，針對教育、IOT、深度學習等應用開發，提供開發者更經濟FPGA應用平台。

除此之外，撼訊科技旗下子公司撼衛生醫亦積極布局科技與健康保健的跨域合作生態鏈，同時跨入腸道菌群檢測服務領域，透過高效能運算數據中心以及建構演算法環境，訓練模型並修正，建立國內第一個現代人亞健康與腸道菌相的關聯圖譜，透過國人腸道菌相與基因的關聯性及地區性差異數據分析，進一步提供精準保健的未來方針。

撼訊科技在AMD於108年下半年發表RX5700系列新產品以及高階顯示卡應用越來越多元的趨勢下將有助於營收增長，帶動撼訊科技自108下半年度起單月營收年增率均繳出大幅穩定成長的成績單，109年截至3月營收亦保持年增3.82％，可見在主力產品繪圖顯示卡業績穩定成長以及公司多角化經營之策略，在面對現今大環境不確定因素的考驗下，對撼訊科技之營運可望有相當正面助益。