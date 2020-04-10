釋6萬個職缺 安心即時上工 13日開放登記

新冠肺炎疫情衝擊勞動力市場，勞動部盤點公部門職缺，搶救因景氣減少工時打工族及無薪假勞工，推出「安心即時上工計畫」，只要投保就業保險滿二個月、最近一個月投保薪資在基本工資（2萬3,800元）以下者，有需要勞工13日（下周一）起可在各公立就服站登記媒合派工，預計提供6萬個工作機會。

勞動部「安心即時上工計畫」10日正式公告生效，根據計畫內容，只要最近六個月中有二個月投保就業保險、且最近一個月投保薪資在2萬3,800元以下者，就符合申請資格，不必證明收入是否受到疫情影響。但已參加由地方政府自辦公部門防疫就業方案，就不能再爭取「安心即時上工」釋出職缺名額。

這項計畫由公部門提供防疫相關臨時工作機會，也將由受僱單位提供勞健保、時薪158元，每月時數上限為80小時、等於每月最高可領1萬2,640元薪資，最長可申請六個月。

另外，為減輕非自願離職失業勞工子女就學負擔，勞動部10日公告增辦108學年度第二學期「失業勞工子女就學補助」，4月15日開始受理至5月31日截止收件。勞動部表示，這次增辦失業勞工子女就學補助之申請資格追溯自1月18日至5月31日期間的非自願離職勞工。

勞動部指出，經核付失業給付，與配偶2018年度綜合所得總額在148萬元以下，至5月31日止未曾請領勞保老年給付，其子女就讀於高中職或大專校院具正式學籍者，就可獲得補助，補助金額為就讀公立高中職子女每學期補助4,000元，私立高中職子女每學期補助6,000元，公立大專校院子女每學期補助1萬3,600元，私立大專校院子女每學期補助2萬4,000元。此外，對獨力負擔家計或子女有二人以上就讀大專校院的失業勞工，補助金額再加給二成。