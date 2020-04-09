大世科董座沈柏延新任中華軟協理事長

三大策略及六大重點帶領台灣資服業成星群亮點產業

台灣最具代表性的資訊服務軟體產業協會中華民國資訊軟體協會今（9）日由理監事推選大同世界科技公司董事長沈柏延榮膺第十五屆新任理事長。沈柏延一上任便提三大策略及六大重點，盼能帶領中華軟協成為台灣資服產業最優質的協會，並促成資服業成為台灣產業的星群亮點。

中華軟協已於109年3月30日舉辦第十五屆第一次會員代表大會並完成21位理、7位監事改選。沈柏延自2014年起即擔任軟協之理事，積極推動協會與政府單位政策及法規溝通並主持AI大數據、智慧應用及產業數位轉型之重要工作，更擔任協會「數位轉型任務組」、「政府產業政策與環境任務組」召集人及「巨量資料應用促進會」會長等諸多重要職位。

沈柏延自2016年接任大世科董事長兼策略長，同時也兼任子公司大世科技（上海）公司、群輝商務科技公司董事長；主要工作負責公司策略規畫與落實跟催，並提升投資及海外公司營運績效。大世科集團在沈董事長領導之下，2019年合併營收已超過40億元。並且在金融、製造、電信、醫療、零售產業擁有2000多家客戶。

沈柏延提出的三大策略及六大重點工作，三大策略分別為：一、促進政府數位政策發展；二、提升產業數位轉型；三、擴大市場及會員服務，並因應這三大策略提出對應的六項重點工作。一、全力協助執行政府政策，提升國家資訊競爭力；二、推廣電腦軟體應用及人才培訓；三、促進工商產業升級；第四是擴大資訊軟體應用市場；第五推動國際交流，及第六促成同業合作，謀求共同利益。

沈柏延發表當選感言時表示，在過去幾位理事長及歷屆所有理監事的努力下，才能成就中華軟協今日的宏觀格局，未來也將盡力串聯軟協在會員生態關係中的價值鏈，累積秘書處的核心能力，強化會員服務機能，擴大既有會員基礎，兼顧會員老樹及新苗，強化產業交流，深化產業系統整合。