軟銀投資WeWork喊卡 恐挨告

軟體銀行（Softbank）去年底大動作宣布，將以30億美元向共享辦公室服務業者WeWork創辦人紐曼（Adam Neumann）及早期股東收購股份，為WeWork注入資金，但近日改口放棄交易，恐遭紐曼控告違約。

儘管如此，投資人依舊慶幸軟銀放棄交易免去承擔虧損，使軟銀股價在2日收盤逆勢上漲2.5％至3,768日圓，反觀日經指數收盤下跌1.4％。

軟銀法務長湯森德（Rob Townsend）表示：「基於公司對股東所付的信託責任，軟銀不得忽略交易條件不符的事實，倘若執意履行交易等於對軟銀股東不負責。」

去年10月軟銀與WeWork達成協議，將提供50億美元新融資，並投資30億美元收購紐曼及Benchmark Capital等WeWork早期股東的股份，使軟銀成為持股80％的大股東。

去年10月以來WeWork持續因財務問題及紐曼假公濟私等爭議遭到刑事及民事調查，多起調查懸而未決，軟銀內部出現越來越多反對聲浪，甚至請來外部法務顧問諮詢，確保有權利放棄交易。

今年3月軟銀已向WeWork股東透露放棄交易的打算，原因除了WeWork遭受的多起調查未結案之外，WeWork在中國建立合資企業的計畫受阻也讓軟銀卻步。軟銀2日表示，新型冠狀肺炎疫情席捲全球使WeWork營運面臨挑戰，因為許多國家封城讓人民在家上班，使共享辦公室需求銳減。

軟銀宣稱至今對WeWork承諾的投資金額超過143億美元，日後也將「全力支持」WeWork拓展事業，就算這次放棄交易也不會影響WeWork營運。

但對紐曼及Benchmark Capital來說卻不是那麼回事。根據去年10月的協議，紐曼最多可將價值9.7億美元的WeWork股份賣給軟銀，如今卻落空。

WeWork獨立董事委員會表示，軟銀放棄交易的「理由不當且與事實不符」，況且在現今市場環境下毀約簡直「不道德」。