台開新埔雲夢山丘園區稀有珍地釋出

近期新冠肺炎疫情衝擊百業，台灣疫情多集中於人口聚集之都會地區與免疫力較低之民眾，因此，讓更多民眾體認到擁有位於空汙低、廣闊開放空間及清新空氣環境，以獲得健康身心靈的重要性。根據聯徵中心最新統計資料顯示，去年(108年)第四季房貸族增加最多的熱區前十名為平均所得收入最高的新竹市與竹科生活圈的竹北市，受惠竹科產業蓬勃發展，園區科技從業人員成為新竹房市的重要購買者，在全球股市下跌唯有土地房產仍具保值標的投資。新竹，一處具備了高科技重鎮、高端人才集聚、交通便利、自然人文於一身，吸引大量投資客、建商積極獵地佈局。

新竹房市一直是交易熱區，主要有以下得天獨厚的條件:1.新竹科學工業園區(有臺灣矽谷之稱)為台灣的高科技重鎮；2.高端人才產學研匯聚，是台灣高科技人才的創新研發及產業育成的重要基地；3.交通便利鄰近臺北政經中心及桃園機場等,透過高鐵、台鐵交通網絡串連，發展為30分鐘快捷生活圈；4.自然人文資源豐富，蘊含豐富的自然景觀資源、觀光旅遊景點及特色人文薈萃。

台開集團新竹新埔雲夢山丘園區，歷經11年植樹造景，開發溫泉、養生、退休園區，近年來對PM2.5的監測，都低於環保署標準值甚多，如2018年測到的PM2.5全年平均是6.7，遠低於環保署標準值19.8；2019年全年平均是7.9，同樣低於環保署標準值的15.5，保留千樹之林原始自然生態，搭配台大團隊水土保持(全長約十公里人工坡坎)及結合國際建築團隊規劃設計，是一個絕佳休閒養生園區，亦相當適合退休後的居住環境，北部的人間淨土，堪稱「台灣輕井澤」。整個園區眺遠鳳山、日伴斜陽，盤距紫龍山脈之首 面鳳山溪 氣象萬千，應合中國「道法自然」最高意境之身心靈養生風水寶地。

園區土地為稀有丙建，目前規劃採分享經濟概念可分區出售，可規劃開發為星級酒店、酒店式公寓、私人或企業莊園等，共劃分4大坵塊，分別為A區約8,550坪、B區約3,460坪、C區約4,100坪、D區2,450坪。

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