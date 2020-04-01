SEMI：2019年全球半導體材料市場營收下滑1.1%
SEMI (國際半導體產業協會)公布最新半導體材料市場報告(Materials Market Data Subscription, MMDS)指出，2019年全球半導體材料市場營收略微下降1.1%。
全球晶圓製造材料從330億美元降至328億美元，微幅減少0.4%，而晶圓製造材料、製程化學品、濺鍍用靶材與化學機械研磨 (CMP) 的銷售金額較前年同期下降逾2%。2019年封裝材料營收下滑2.3％，由197億美元降至192億美元。去年只有基板與其他封裝材料兩個類別的營收成長。
SEMI首席分析師Lara Chamness表示，臺灣身為晶圓代工和先進封裝基地的重鎮，已連續第10年蟬聯全球最大半導體材料消費地區，總金額達113億美元。此外，韓國仍維持排名第2位，中國排名第3，後者亦是2019年唯一成長的材料市場，其他地區的材料營收持平或呈個位數下跌。
2018年與2019年各地區半導體材料市場規模
(單位：10億美元)
|地區
|2018**
|2019
|成長率 (%)
|臺灣
|11.62
|11.34
|-2.4%
|南韓
|8.94
|8.83
|-1.3%
|中國
|8.52
|8.69
|1.9%
|日本
|7.80
|7.70
|-1.3%
|其他地區*
|6.21
|6.05
|-2.6%
|北美
|5.73
|5.62
|-1.8%
|歐洲
|3.89
|3.89
|0%
|總計
|52.73
|52.14
|-1.1%
資料來源：SEMI (2020年3月)
註：由於四捨五入，小計加總金額與實際總數可能略有出入。
*其他地區定義為新加坡、馬來西亞、菲律賓、東南亞其他地區和較小的全球市場。
**2018年數據已根據SEMI蒐集資料予以更新。
SEMI的半導體材料市場報告 (MMDS) 提供最新營收數據、過去7年的歷史數據，以及未來2年的預測數據。報告訂閱時間為一年，內容依材料分類，提供4個季度、7個市場區域的最新營收資訊 (北美、歐洲、日本、台灣、韓國、中國與其它地區)。此報告亦提供詳細的歷史資訊：包括矽晶圓出貨量，以及顯相抗蝕劑(photoresist)、補助抗蝕劑(photoresist ancillaries)、製程氣體(process gases)、與導線架(lead frame)的營收。