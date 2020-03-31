CIS漲聲響起 原相晶相光吃香

華為最新推出的P40系列智慧手機，最高規格配備了五鏡頭，且畫素最高支援到5,000萬，加上後續又有OPPO、Vivo及蘋果可望跟進高畫素、多鏡頭趨勢，使CMOS影像感測器（CIS元件）大廠產能火力全開支援手機廠需求。

法人指出，由於CIS元件大廠加大高規格產能供給，因此中低階規格應用如安控、飛時測距（ToF）等CIS元件引發缺貨潮，傳出相關廠商已經再度調漲第二季報價達一成，原相（3227）、晶相光（3530）將可望因此受惠。

華為於日前正式推出旗艦手機P40系列，除了運算效能再度增高之外，拍照功能更是一大特點，當中依照機種規格不同，導入三鏡頭、四鏡頭或五鏡頭，且最高畫素支援到5,000萬，最低規格的鏡頭也高達800萬畫素，使拍照功能再升級。

目前舉凡OPPO、Vivo在上半年推出的中高階新機已普遍升級到四鏡頭規格，另外蘋果原先規劃在下半年推出的iPhone新機，也傳出將持續導入三鏡頭，畫素有機會再度提升。供應鏈透露，在各大手機品牌鏡頭數量及畫素同步成長情況下，不論是Sony、豪威（OV）及三星等CIS元件大廠都已經加大高規格CIS元件產能，以因應這波手機鏡頭升級潮。

但是在中高階CIS元件產能增加情況下，中低階CIS元件產能自然就相對減少，但目前除了後鏡頭數量提升之外，手機前面導入ToF功能機種數量增加，前鏡頭需求自然也同步增加，另外在物聯網持續發展推動，安防市場規格提升，CIS元件用量上升。

由於CIS元件大廠全力搶進高畫素市場，加上安控及ToF等中低畫素需求增加，目前中低階CIS元件市場已經面臨缺狀況。法人表示，目前中低階CIS元件的第二季報價已經再度上漲一成，長期在中低畫素市場布局的原相、晶相光等廠商接單能見度已經放眼到第二季之外，亦可望搭上這波漲價潮，推動業績成長。

原相、晶相光於2020年前兩月合併營收分別為11.16、3.40億元，雙雙改寫歷史同期新高，並未受到中國大陸延後開工影響。法人表示，預期原相、晶相光在系統廠復工後，3月業績將可望再度走高，推動第一季繳出年成長雙位數的成績單。原相、晶相光不評論法人預估財務數字。