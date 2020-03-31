蘇花改通車 台開全力開發洄瀾灣區

連續十年獲利，台開31日公布去年財報，稅後淨利2.95億，EPS 0.4元；台開指出，受託代辦工業區之開發業務的代辦費收入，以及手中土地資產文創、科技加值，至2019年保留盈餘高達115.38億，每股淨值也由2008年的11.5元，逐年攀升為26.06元；另負債比方面，更自2008年民營化後77％，之後逐年降低至2019年為47％。



蘇花改通車後，台開指出，今年將全力開發土地面積達45公頃的花蓮洄瀾灣區，以創造更高的股東權益及營運獲利。



台開指出，配合政府政策於公營時期起受託代辦工業區的開發業務，其各項開發費用依約由台開代為墊付，且為解決受託代辦開發業務代墊款之龐大資金積壓，台開在民國94年8月將分別向不同金融機構辦理的拆借款，重組聯合授信案。



隨著逐年積極銷售手中工業區土地，至2019年，已陸續還款本息約162億，至2019年12月31日尚未收回的代墊款項總額仍有61.75億。



台開指出，從2008年完全民營化後，經過十年的文創、科技的加值，手中各縣市的土地資產已成為當地新興城區的核心。其中，金門風獅爺物流經貿園區正規劃成為大陸到美國之物流樞紐、兩岸跨境物流轉運中心。



位於花蓮洄瀾灣區，已成為花蓮新都心，新天堂樂園商場的貨櫃星巴克更已成為台灣打卡新地標，至於新竹新埔園區已成為台灣的「輕井澤」。



台開指出，整個花蓮洄瀾灣可開發面積45公頃（約13多萬坪），其中新天堂樂園在2019年內獲兩項金氏世界紀錄－「最大瓷磚壁畫」與「最長室內溜滑梯」，也吸引全年總人潮超過350萬人次，今年1、2月人潮加總約70萬人次。



蘇花改通車後，今年台開將全力開發花蓮洄瀾灣區。台開指出，集團在花蓮洄瀾灣特區全部面積80公頃，其中35公頃為開心農場、水鳥花園、馬場、自行車道等生態環境，可做觀光休閒產業使用；另外，可開發面積45公頃，其中23公頃為新天堂樂園、旅館、養生村等與住宅用地，其餘22公頃為光華樂活創意園區（工業區），今年開始都將陸續公開對外銷售。