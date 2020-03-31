台北市旅館公會舉辦紓困座談會

台北市旅館公會理事長韋建華（右四）主持紓困。圖／公會提供
台北市旅館公會理事長韋建華（右四）主持紓困。圖／公會提供

新冠肺炎重創全球觀光產業，已有相當多的旅館面臨歇業危機，台北市旅館公會積極為業者發聲，3月31日在台北君品飯店舉辦振興觀光座談，邀集交通部、經濟部、財政部、台北市政府、八大公股行庫與會。

重視台北市旅館公會舉辦的這場振興觀光座談會， 立委何志偉、蔣萬安、林奕華、洪孟楷、高嘉瑜、陳玉珍，北市議員郭昭巖，信保基金董事長李耀魁，台北市政府觀光傳播局專門委員江春慧、編審洪怡君等各界代表到場表達支持旅館公會提出的紓困方案。

台北市旅館公會旗下的旅館同業負責人近80位到場，以行動支持公會提出的紓困方案。圖／公會提供
台北市旅館公會旗下的旅館同業負責人近80位到場，以行動支持公會提出的紓困方案。圖／公會提供

此外，交通部路政司簡任技正王基洲 、財政部國庫署副組長張意欣、 經濟部中小企業處副組長施麗麗，八大公股行庫中小企銀、彰銀、一銀、台銀、土銀、合庫、華銀也推派代表與會。

立委何志偉到場出席。圖／公會提供
立委何志偉到場出席。圖／公會提供

台北市旅館公會理事長韋建華指出，政府目前推出的紓困措施，包括培訓補助、發振興券等雖然立意良善，但是緩不濟急，針對紓困及振興方案，台北市旅館公會提出多項呼籲：

立委蔣萬安發言支持。圖／公會提供
立委蔣萬安發言支持。圖／公會提供

壹、落實旅館業貸款，每週更新並公布八大行庫，每週執行紓困旅館業者的情況。貳、現行銀行法72條之2的規定，沒有放寬旅館取得貸款，希望政府可以鬆綁。叄、由中央政府及地方政府共同出面擔保，啟動「相對保證」之信保基金，保證成數提高至9成5並將保證額度提高至1,500萬。肆、推動旅館業「房地稅555方案」，即房屋稅、地價稅，由中央政府補助50％給地方政府、地方政府加碼50％，旅館業全免5年。伍、預防放無薪假，現階段就是要「政府挺企業，企業挺員工」，雇主員工共體時艱、共度難關。避免延伸不必要的社會問題。

文 黃台中

工商時報

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