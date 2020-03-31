日本健康椅第一品牌愛悠椅台灣總代理沐禾國際推出母親節限量好禮活動

新冠肺炎疫情期間，遠距工作及上學已經成為趨勢。您知道在家上班，如何擁有更好的工作學習效能？臺北市立大學運動健康科學系講師暨物理治療師姬兆平指出「大腦充氧量」是專注力重要關鍵。依日本實驗數據，同樣坐著工作、學習八小時，採用日本健康椅第一品牌愛悠椅（ayur-chair），深度專注時間可從一般椅子的2小時，大幅增加35％達到2小時40分鐘。

讓國人能接觸愛悠椅「坐骨式新習慣」健康坐姿理念，台灣總代理沐禾國際即日起至五月中推出母親節活動，凡購買愛悠椅即贈送市價650元的愛悠椅304雙層不鏽鋼杯，限量50個。沐禾國際也持續提供免費試坐活動，免費試坐採預約制，運費自理，消費者體驗過愛悠椅的好，再安心購買。

愛悠椅在2018年榮獲日本健康醫療學會「健康醫療獎」，2019年由沐禾國際引進台灣後獲得許多好評，因為一坐上愛悠椅，就能自然呈現放鬆又端正的坐姿，椅面獨特設計讓人無法翹二郎腿，腰挺直腰椎負擔減輕，很多兒女會因為媽媽長期都在和室盤坐或是宮廟誦經，因此購買愛悠椅「盤腿款」， 維護媽媽的腰椎健康，也有身為物理治療師的媽媽因此直接採買給小孩，讓孩子在家學習唸書，保持正確坐姿不駝背，提升專注力。

愛悠椅盤腿款廣受兒女青睞。送媽媽和室使用，維護腰椎坐姿健康。圖／業者提供

如何挑選學童座椅及擁有正確坐姿？姬兆平老師指出，小朋友椅子要選固定式的，不要有輪子的椅子，注意力會比較容易集中，坐時腳不能懸空，因此建議搭配腳踏環，正確坐姿就是讓身體跟大腿的角度維持90-95度左右，膝關節也是保持90-95度左右，桌子高度跟跟手肘高度接近水平，寫字或使用電腦時，手肘角度大約維持100-110度最適當，坐著的身體腹部跟桌子維持一個拳頭的距離最適當，使用電腦螢幕要在正前方，視線高度最好是上下10-15度以內，才能保護頸椎。」值得久坐族群多多參考，保護脊椎健康。

沐禾國際希望使用「愛悠椅」的每位消費者，都能因為這張椅子，讓生活過得更健康，享受工作與生活之間的悠遊自在，寵愛獨一無二的自己。

母親節買愛悠椅送市價650元限量304雙層不鏽鋼杯。圖／業者提供

預約電話：03-350-2000分機815、825。預約網址：https://ayur-chair.com.tw/news/9