益力康集團重視萌寵需求　打造益生寵愛寵物餐廳

鎖定毛小孩龐大商機，益力康國際生技集團27日舉辦「益生寵愛寵物餐廳」開幕活動，力邀臺灣外貿協會董事長黃志芳共襄盛舉，當天還收到愛爾麗集團董事長常如山致贈的花藍與滿滿的祝福，益力康國際生技集團董事長陳俊宏替所有毛小孩感謝他們的支持與肯定！在全球景氣低靡情況下，更需要持續創新與運用專業技術逆向操作寵物市場，力求強化企業的永續發展而努力。

黃志方表示，益力康生技集團董事長陳俊宏的寵物星巴克是相當極富創意的商業模式，巧妙的活化老建築，並保留原有的設計理念，將融合新潮與復古混搭的設計裝潢，成為寵物和人類愉快相處的世外桃源，歡迎與萌寵在假期親自去體驗一番。

益力康國際生技集團董事長陳俊宏(左)展示萌寵產品，臺灣外貿協會董事長黃志芳(右)感到驚豔。圖／益力康國際生技集團提供

有鑑於毛小孩已衍然成為人類生活中不可或缺的一部分，許多家庭都有萌寵，牠也是療癒主人的必備良藥，陳俊宏發揮創意推出「人寵共享餐」的發想概念，採用去油、去調味的輕食，完美呈現食物的原味，而主人針對自己的口味能挑選喜愛的調味，讓毛小孩與主人能共享親子餐，並在潺潺流水聲中度過放鬆開心的美好時光！

陳俊宏指出，萌寵不能整天關在家裡面，要常常帶牠出去散步或運動，但台灣許多公園綠地上的衛生與安全令人堪憂，主人無法與萌寵開心玩樂，因此他除了溺愛自己的毛小孩，也為著其他飼主的需求，發揮大愛精神全新打造完全以寵物為主的益生寵愛寵物餐廳，讓毛小孩能在台北都會區親近最乾淨的草地並自由自在的奔跑，在戶外區不用牽繩，主人也能完全放鬆，在這個屬於他們的園地享受咖啡、茶飲，與全球首創用氣炸鍋製作最健康的輕食料理及點心，成功建造人寵共食的寵物餐廳！

陳俊宏強調，益力康國際生技集團秉持著服務、品質、創新與成長的企業經營理念，未來將持續在都市中為毛小孩打造最開心的遊戲空間，創造最純粹的寵物餐廳，並提供最健康且美味的餐點，以及營造最益生寵愛的幸福連結關係。